7 consejos para sobrevivir a una cena de empresa y triunfar

Recuerda quién eres dentro de la empresa

Y este consejo va tanto a los jefes como a los empleados. Cada uno tiene su posición dentro de la compañía, así que si eres un empleado no vayas a tu jefe y le pidas un selfie. Error. No. Nunca. Guarda las distancias. Y si eres el jefe, lo mismo te aconsejamos: guarda la compostura y no des discursos eternos: dormirás al personal.