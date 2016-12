Camila Cabello: “Me he quedado en shock al leer el comunicado de 5H” (y ellas responden)

Tras el anuncio de su marcha de la banda Fifth Harmony, Camila Cabello ha querido dar su versión de los hechos. Para ella, no es algo que haya ocurrido de repente, si no que es algo meditado y un tema de conversación que ya había tenido con las chicas anteriormente. Por tanto no es cierto que el resto de la formación se hayan enterado por los representantes de Camila.

Las chicas sabían cómo me sentía desde hace tiempo por todas las conversaciones que habíamos tenido a lo largo del tour.

En su comunicado, la cantante asegura que solo está haciendo lo que su corazón le dicta para sentirse viva. Le asusta lo que viene por delante, pero conformarse por miedo es peor que enfrentarse a lo desconocido.

Siempre os he animado a no tener miedo, a vivir vuestra vida en nombre del amor y a hacer lo que os hace feliz.

Finalmente da gracias a los fans por haber estado ahí y haber hecho posible que las 5 cumplieran su sueño y promete más música en solitario desde lo más profundo del corazón.

Cogisteis a cinco chicas normales e hicisteis que sus sueños se hicieran realidad y juntos, nosotras y vosotros, hemos escrito una historia increíble.

La publicación del comunicado ha sido durante el programa LO+40, momento en el que Xavi Martínez y Gema Hurtado te lo han contado en directo. Revive el momento aquí!!!

¿Y qué dicen las 'Fifth Harmony'?

Por su parte, el resto de las Fith Harmony no se han quedado calladas y han vuelto a las redes sociales para contestar en un texto bastante extenso:

"Sabemos que estás dolida y confusa; nosotras, también", comienzan antes de afirmar que lo último que desean es entablar una batalla. A partir de aquí, el mensaje parece dirigido a los fans:

"Durante muchos meses hemos intentado sentarnos con Camila para discutir el futuro de Fifth Harmony. Nos hemos pasado el último año y medio tratando de comunicarnos con ella para decirle por qué creíamos que Fifth Harmony se merecía al menos un álbum más con todas, dado el éxito alcanzado tras haber trabajado mucho", explican, asegurando que intentaron concertar con ella varias reuniones que "ella rechazó".

Llevamos un año y medio intentando sentarnos con Camila, sin resultado

"Después de muchos meses de rechazos, nunca pudimos reunirnos (...) hemos tratado hasta la extenuación mantener este grupo vivo como quinteto pero esos esfuerzos no fueron mutuos", señalan.

Las chicas, sin embargo, admiten que fueron informadas de que Camila quería dejar la banda "a mediados de noviembre" y a través de su manager. "Nos dijeron que el 18 de diciembre sería su última actuación".

En noviembre su manager nos informó de que Camila dejaba el grupo (...) pero no nos parecen maneras

"Estamos muy dolidas", prosiguen, "hemos estado juntas durante cinco años, hemos pasado por cosas buenas y malas. Esta no es la manera en la que nos gustaría a ninguna de nosotras que terminara un episodio así", explican antes de asegurar que comprenden que alguien abandone la banda pero que no aprueban "la forma en la que ella y su equipo han gestionado esta situación".

Ahora, las chicas admiten que hay trabajo que hacer: "Tenemos que formular un plan para Fifth Harmony, para seguir adelante".