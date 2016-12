Mariah Carey dice que no sabe quién es Demi Lovato o Ariana Grande

Mariah Carey la ha vuelto a liar. Aunque ha sido a propósito, está claro que Mimi sabe perfectamente cómo meterse en polémicas. En esta ocasión, la cantante del All I Want For Christmas is You ha asegurado no conocer ni a Demi Lovato ni a Ariana Grande.

I don't know her

Con estas palabras a arremetido contra ambas. Concretamente lo ha hecho en el programa Watch What Happens Live, en una sección especial en la que ha hablado sobre las divas del pop: sus compañeras.

Pero no todo han sido palabras de indiferencia y rechazo hacia su competencia. Sobre Taylor Swift ha dicho que "es una buena chica" y también ha mostrado afecto y cariño hacia Lady Gaga. Sin embargo, Mimi parece que tiene más enemigas que amigas: hay que recordar que "tampoco conoce" a Jennifer Lopez, a Miley Cyrus o a la mismísima Madonna.

En fin, que tanta ironía ha hecho que la diva navideña haya vuelto a incendiar el mundo del pop. ¿Necesario o innecesario? Sea como sea, ella se ha quedado tan a gusto.