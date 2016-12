¿Quién es ese genio detrás de la estrella?

En esto de la industria musical, que una sola persona se atribuya el mérito de descubrir a un artista suele ser un atrevimiento. A todas y cada una de nuestras estrellas les salen montones de autonombrados “padrinos”. Pero de verdad existen productores, compositores, periodistas, A&R o discográficas cuyo talento para olfatear talento ha sido decisivo en el éxito de muchos grandes.

Servando, compositor de grupos

Hay casualidades que llegan porque sí y otras que se buscan. Cuando Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juanra Viles deciden unir sus talentos en Duncan Dhu, por suerte se les cruzan dos personas que cambiarían su destino. Una oportunidad que saben aprovechar. Todo lo demás se lo ganaron a pulso.

El periodista musical Ricardo Aldarondo les propone grabar una maqueta en los estudios de su emisora. Con ella llegan a Madrid, donde se la presentan, entre otros, a Servando Carballar, fundador del sello DRO (en la foto). Convencido de la valía de los donostiarras, Servando incluye dos temas suyos en La única alternativa, editado conjuntamente con GASA, que será finalmente la casa de discos que les fiche.

DRO, primer sello independiente de España, está detrás de los primeros pasos de Siniestro Total, Glutamato Ye-Yé, Gabinete Caligari, Loquillo y los Trogloditas, Los Nikis, Nacha Pop, Decibelios o Alphaville. La unión en 1989 de DRO, GASA y Twins –que conserva el nombre de DRO– da lugar a la mayor discográfi ca independiente de pop español, con 1.500 referencias. Los grupos nacionales pueden competir en igualdad de condiciones con los artistas internacionales gracias a profesionales como Carballar, que para entonces ya había creado un nuevo sello, La Fábrica Magnética.

Maryní Callejo, poco conocida pero muy visionaria

Mujer en una industria en la que ellas, como mucho, eran intérpretes. Y de esa manera son sus comienzos. Pero Maryní Callejo forma parte de la historia del pop nacional por ser la primera mujer productora. Pasa de pianista, voz y líder de Los Brujos en los primeros sesenta a producir con solo 19 años a Los Brincos. “En realidad, Maryní era, en el trato con nosotros cuatro, como un Brinco más. Se ilusionaba con todo lo que hacíamos y su opinión era de gran importancia para todos nosotros. Durante toda nuestra carrera existió esta especie de simbiosis entre Maryní y nosotros”, recordaba Manolo González, bajista de la banda, en la web Pop Thing. Ella, humilde, aseguraba que solo tuvo que “poner un poco de orden en las alocadas ideas del grupo” (www.mcnbiografias.com).

Maryní Callejo / Archivo de El Gran Musical.

Desde el sello Zafiro se encarga de escribir las partituras de éxitos como Flamenco, Un sorbito de champagne, Mejor o Borracho, es asesora musical de la banda y contribuye al sonido con sus arreglos. El rotundo éxito de Los Brincos hizo que pusieran bajo su tutela a otros artistas como Los Relámpagos, Massiel y Juan y Junior.

En 1968 ficha por Polydor y lanza a Fórmula V. En poco tiempo arrasan en ventas y popularidad con Tengo tu amor y Cuéntame. Maryní ya era considerada una de las grandes productoras del pop melódico español de los sesenta y primeros setenta. Aún quedarían por llegar muchas otras contribuciones a las carreras de artistas como Nino Bravo o Mari Trini.

Sandro D'Angeli, héroe de Héroes

En los ochenta, las emisoras locales de Los 40 Principales apoyan de forma frenética la cultura local. Respaldan a todos los buenos artistas de cada zona para que se conozcan a nivel nacional. En Aragón, bandas como Más Birras, Días de Vino y Rosas –el primer grupo de Juan Aguirre–, Niños del Brasil, Puturrú de Fuá o Los Intrusos precipitan un boom de grupos de pop-rock que actúan en salas como En Bruto o Azul Rock Café, donde una joven camarera llamada Eva Amaral intenta que los medios escuchen sus primeras composiciones.

Por entonces, la programación de Los 40 Principales llega desde Madrid con huecos reservados para el producto local, y la parrilla nocturna incluye espacios realizados por especialistas prescriptores que detectan a artistas con un futuro prometedor.

Héroes del Silencio.

En aquellos años llegan las primeras maquetas de Héroes del Silencio a oídos de un joven Sandro D'Angeli –actual responsable de Marca y Nuevos Negocios de LOS40– que capitanea el equipo de Los 40 Principales de Zaragoza: “Los conocí en la noche zaragozana, en un concierto que dieron en la sala En Bruto, cuyo dueño era Nacho Royo, actual manager de Bunbury. Era el sitio donde nos conocíamos los artistas y los de los medios, allí les podías ver en directo y te entregaban sus maquetas”.

De la intuición a la certeza: “Organizamos el primero de los míticos conciertos que se hacen ahora cada año en el Paseo de la Independencia. Llevábamos a Puturrú de Fuá como artista principal y decidimos incluir a los Héroes como teloneros. Teníamos curiosidad por ver cómo se manejaban… y ¡alucinamos! En las primeras filas había unos fans incondicionales volcados con ellos de una manera que no era normal. Tuvimos claro que algo podía pasar con Héroes”.

Animado por ese éxito, Sandro lleva a Madrid la maqueta para presentársela a EMI Hispavox. “La primera operación discográfica fue un maxi promocional que llevaba en una cara temas de Héroes y en la otra a Los Ronaldos. Lo lanzaron a modo de estudio de mercado solo en Aragón y se agotaron rápidamente. Te adjudicabas la responsabilidad de darles a conocer, formaban parte de tu ADN”.

Manuel Illán cree en Pablo Alborán, y viceversa

“Tenía una voz aterciopelada muy bonita y me gustó su manera de relacionarse con la guitarra. Además, cantaba canciones de amor de una manera muy sencilla, consiguiendo que no resultaran ñoñas, algo muy difícil”.

Pablo Alborán.

Así recordaba Manuel Illán en una entrevista en la cadena SER emitida en 2014 la impresión que le causaron las primeras canciones de Pablo Alborán, que escuchó en Internet. “Lo primero que se tiene que hacer es enamorarse de ese artista”, asegura Illán, excomponente del grupo de los ochenta Esclarecidos. Y desde luego lo suyo fue un fl echazo: le pidió una maqueta y tras escucharla le propuso trabajar juntos.

El camino no fue nada fácil, tuvo que escuchar muchas negativas: “Nadie daba un duro por él. Me decían 'uff ff , ¡qué pereza, qué espanto!”. Pero ya había escuchado eso antes con otros artistas a los que apoyó en sus comienzos como Diana Navarro, Ella Baila Sola, Hevia, Las Ketchup o Pastora Soler. “Nosotros cubrimos un espectro artístico que quizá no tenga la compañía. Una multinacional no tiene la cintura para aguantar cinco años un proyecto nuevo que hay que pulir y limpiar y que no sabes cómo va a terminar. Estás haciendo un trabajo minucioso de artesanía. Puedes tener entre tus manos un diamante pero hay que saber cortarlo, averiguar cuántas caras puede tener”.

La pasión de Manuel Illán por ese diamante en bruto se contagia en poco tiempo a toda España, gracias fundamentalmente a las redes sociales. El mundo entero fue descubriendo un artista y unas canciones fascinantes: “Internet nos permite en poco tiempo producir efectos que no somos capaces de imaginar. Esa es la gran frontera que existía antes y ahora nos posibilita estar en primera fila en segundos”. El resto ya es historia…