Y América nos conquistó

LOS40 nacieron en España hace 50 años, pero se han convertido en una marca global con presencia en 11 países unidos por su forma de prescribir música. Así, se ha convertido en la mayor emisora transfronteriza en español del mundo. Una aventura que empezó hace 15 años.

Las cumbres iberoamericanas se celebran cada dos años. En esas reuniones mundiales, el responsable de cada versión nacional de la emisora se lleva una playlist para escuchar lo que arrasa en su país y adivinar lo que puede arrasar en todos los demás. Parece, es, un foro internacional sobre culturas afi nes y al mismo tiempo únicas. “Nuestro nuevo logo de LOS40, con los lazos, simboliza precisamente eso: unión, sentido de comunidad, fluidez entre 11 países”, explica Sandra Rotondo, directora general de Música de PRISA Radio.

Chiste de viajero: “El español, ese idioma común que nos separa”. Traducción: entender las diferencias es imprescindible para valorar lo común. Así ha sido el proceso de adaptación mutua emisora-país desde que en 2001 LOS40 comienzan su emigración al oeste.

“Jefe –allí siempre le llaman jefe a uno–, ¿le importaría hablar más español y menos castellano? Es que no le entendemos y nadie es capaz de decírselo”, le susurraron hace 14 años en Panamá a Jordi Finazzi, el pionero en la zona cero del proyecto 40, hoy director de Musicales América, de PRISA Radio. “Allí entendí que el tono, las palabras y el lenguaje corporal pueden marcar la diferencia en una relación o en el ambiente de trabajo”.

En Colombia, aprendió que “le provoca” signifi ca “le apetece”, que "pena" equivale a "vergüenza", también a “desoxidar las caderas españolas, allí si no bailas estás solo”. Ya globalizado, Finazzi en Latinoamérica ha aprendido “de radio, de cercanía… a ser más amable, a no pelear contra el mundo”. En naciones como México y Colombia, el talento radiofónico en particular y artístico en general son desbordantes, lo eran hace 14 y 12 años cuando la emisora empieza a buscarse la vida. Son países que hablan y escuchan mucho, condiciones que no siempre van juntas. “Vinimos a escuchar”, dice sobre México Nacho Reglero, director general de Televisa Radio.

"Jefe, ¿le importaría hablar más en español y menos en castellano? Es que no le entendemos"

Y también a dar que escuchar “la convivencia de éxitos en inglés y español en una radio con mucha acción. Cuando la competencia conoció nuestro modelo, se tranquilizó, pensó que no funcionaría. Parece que se equivocó un poco”. “No hablamos de éxitos, los elegimos”, era la explicación al mercado del nuevo concepto. Podría decirse que fue el germen de la radio interactiva. Mientras los eslóganes de todos los competidores, fuertes sin excepción, incluían siempre la palabra “éxito”, LOS40 México se diferencian de entrada con tres palabras y una declaración de intenciones: “Toda la actitud”.

Actitud en todas partes

Ninguna otra emisora en español ha extendido tanto su alcance. Posiblemente tampoco en inglés en el nicho musical. En la mayoría de países 40, está entre las dos primeras de su formato.

España cuenta casi un millón y medio de fans. Argentina, dos millones. México, más de nueve. Se expande la comunidad y con ella el concepto de entretenimiento: vídeo, radio, contenidos digitales y experiencias en vivo y en directo.“Un producto que se escucha, se ve y se comparte”, dice la marca.

Trama de rankings, ratings, esquemas de gestión, cifras corporativas… Pero el producto que lo sostiene no es tecnológico, ni empresarial, es biológico. Aunque LOS40 cumplen años, huelen a espíritu adolescente: a la emoción de la canción en sintonía con la emoción del fan, a catálogo surtido de la euforia a la nostalgia, o del despecho al desmadre.

Finazzi comenta que el factor humano es el vínculo para la sintonía con “países donde el cariño, el ritmo y la musicalidad hacen que la gente sea más feliz”. Reglero enumera hasta 36 locutores mexicanos, nada menos: “Gente que haciendo feliz al auditorio, acaban siéndolo más ellos”.

"Nos son familiares todos los acentos. Bacano o chévere son ya vocabulario común. Lo mismo sucede con la música"

Amplía: “México es un país que ríe, que llora, pero sobre todo que canta. De gente cariñosa, humilde, creativa y muy divertida.

Es parecido a España en muchos sentidos pero con matices de su ubicación norte, de su misticismo, su historia”. Esa vecindad cultural, y además el puro olfato, el instinto de fan para contentar a los fans, ha impreso carácter local a la marca global de LOS40 en México.

Con esa mezcla de talento e identidad, dice Reglero, “el efecto al aire de programas y locutores es que escuchas un incluyente círculo de amigos, que habla y juega como tal”. Raro es el humano, subespecie oyente, al que no le apetece juntarse a eso.

El proceso de integración local/mundial continúa –más o menos un 15% de programación musical en español–. Por ejemplo en los global shows a ambos lados del océano. En las cumbres iberoamericanas que decíamos. En grupos que se comparten cada vez más, como los anglosajones. Caso de los españoles DVICIO – rompen en España con Paraíso, salto a América, doble sold out en el Teatro Metropólitan de México DF y desembarco en otros países latinos y en EE UU–. Maluma, desde LOS40 Colombia viaja por las redes sociales hasta ganarse a España. Caso de Morat, también colombianos, cuyo objetivo es ser principales para la audiencia hispana de cualquier pasaporte.

Sandra Rotondo dice que cada vez surgen más bandas con esa visión de satélite, “aspirantes a mercados globales desde América y a entrar en Europa desde LOS40 España”. El motor de este movimiento comunitario es la “inquietud permeable”.

“Va a más en un mundo multicultural imparable. Hace unos años en España era exótico un emigrante. Ahora convivimos. Nos son familiares todos los acentos. Bacano o chévere son ya vocabulario común. Lo mismo sucede con la música, que siempre va por delante”.

DANIEL SEGOVIA / Los 40 Chile Presenta Ducha Teléfono y Del 40 Del 1. “Magia: estás dentro de cuatro paredes con dos o tres personas, pero le hablas a cientos de miles en el mundo. Te conviertes en su compañero, creces, vives con ellos. La entrega de energía es enorme porque salimos al aire cada día laboral a las 7 de la mañana. Tenemos que motivarnos para motivar con información, opinión, diversión, a veces algo de sarcasmo… ¡y música!” JUAN CAMILO ORTIZ LUNA / Los 40 Colombia El morning de 40. "Los millennials sienten que vivimos las mismas cosas. Que gente que no conozco se identifique conmigo y sienta que me conoce, es una sensación muy intensa. En el morninG colombiano somos cinco amigos, cinco personalidades diferentes, hablando al aire de nuestras vidas, relaciones, trabajo. Somos un Friends en radio". JUANI MARTÍNEZ / Los 40 Argentina Guatsap (La mañana de LOS40). “Es apasionante generar una emoción positiva a quien me escucha. Disfrutamos de lo repentino, de lo que pueda disparar una llamada, un mensaje, una noticia… todo puede verse de una manera diferente, desde el pensamiento lateral. Estamos en un país enorme, muy ecléctico. Cada mañana hablamos un idioma común con los oyentes, ese idioma no es exactamente español o castellano, sino el argentino”.

Rotondo habla en definitiva de fusión cultural/musical. De idiosincrasia nativa que se mezcla para hacerse transversal. ¿Por ejemplo? Los Ángeles Azules, mucho más que cumbia sonidera mexicana. Casi doscientos millones de visualizaciones en Youtube de Sentimientos no pueden equivocarse.

Dúo de voces

TONY AGUILAR. Director y conductor de LOS40 Global Show (España), un locutor español que conecta 11 países a la vez todos los domingos. Una locutora mexicana en el país con más fans y 'followers' del universo 40.

¿Qué le debe tu estilo al estilo 40?

Todo. Crecí como su oyente, jugando desde niño a ser locutor de LOS40. Es indisoluble.

11 países, millones de oyentes…

¿Cómo hablar un idioma radiofónico común para tanta diferencia? La música no tiene fronteras y menos bajo el maravilloso paraguas del español.

¿LOS40 son un lazo de verdad, de tú a tú, entre la gente de nuestros países?

Con ese fin nació nuestro LOS40 Global Show hace un año. Que aflore el sentimiento y el orgullo de cadena musical en español más grande del planeta. Es maravilloso ser el puente en esa unión.

“Cuando una canción suena en LOS40 de 11 países a la vez, el éxito toma otra dimensión”

¿Qué tienen de común LOS40 y qué de carácter exclusivo de cada lugar?

El espíritu 40 se respira en todas nuestras emisiones pero cada país se adapta a los gustos de cada zona. Llama la atención que muchos países son absolutos expertos en electrónica.

Y los fans, ¿en qué se parececen y en qué son todo lo contrario?

Tenemos mucho más en común. He visto a los fans en la puerta de un hotel en México DF coreando canciones de sus ídolos allí alojados y poco se diferencian de esa misma imagen en un hotel madrileño. Tal vez lo diferente era el desayuno que habían tomado. El carácter latino y nuestra pasión por lo que nos gusta nos diferencia del resto del planeta y nos une a nosotros.

¿Cómo mantienes el ánimo en lo alto de la lista aunque quizás no tengas el mejor día?

Los problemas se quedan en la puertadel estudio. Muchos de los oyentes nos necesitan precisamente para no pensar en sus propios quebraderos de cabeza.

Si estuvieras al otro lado de la mesa y del micrófono, ¿qué grupo o cantante te gustaría ser?

Paul McCartney. Porque Tony Aguilar me haría su entrevista más deseada. O tal vez Bruno Mars por ser su artista de cabecera en la actualidad.

“Los fans 'yaparateanos' son intensos, divertidos, cariñosos, creativos… entrañables”

Lo más bonito que has aprendido de un entrevistado. Lo más bonito que has aprendido de un oyente.

Nunca olvidaré algunos consejos sobre la paternidad que me brindaron U2 en Londres. Tampoco cómo una oyente me daba las gracias porque su hij o con autismo había aprendido a hacer cuenta regresiva gracias a escuchar cada semana Del 40 al 1.

"A los locutores 40 de cualquier país nos distingue la frescura, que no hay poses, que se es auténtico"

¿Cómo imaginas la globalización de LOS40 cuando cumplan 100?

Cuando yo empecé hace 25 años no existía internet. Poníamos singles de vinilo y publicidad en cartuchos de cinta magnética. Nosotros éramos la red social de los oyentes. Su principal punto de información sobre los artistas. Hoy llevan en su smartphone una foto de su ídolo recién despierto y aún en la cama. Ha ido todo tan rápido que no tengo ni idea de dónde estaremos dentro de 50 años. Eso sí, lo que persiste y persistirá es esa sensación de alegría y comunión entre los fans cada vez que ponemos un tema en antena. Cuando una canción suena en la radio, y encima en LOS40 de 11 países a la vez, el éxito toma otra dimensión.

TAMARA VARGAS. Directora y conductora del morning show Ya párate (México).

Defina usted, admirada locutora, su estilo personal.

Ecuánime pero alocada, explosiva pero pacifista, rebelde pero conciliadora. Todo a la vez y siempre real.

Por qué nadie debe perderse 'Ya párate'.

Porque Ya párate es como la casa de todos. Quien quiera sumarse se vuelve parte de la familia yaparateana y así es recibido. Con cariño, con alegría, con buen humor… justo como se debe empezar una mañana para cargarse de buena vibra y energía. Y, entonces sí, continuar con el resto de las actividades.

Los temas monográficos más locos del programa…

Fueron muy populares hasta ser trending topic #enunmundoparalelo, #tengoqueconfesar, #notedeseoelmalpero… El público aprovechó para echar a volar su imaginación… y también para revelar algunos deseos reprimidos.

¿Qué es tan mexicano que no puede entenderse en otro país?

Manejamos el doble sentido y el albur, que es parte de nuestra idiosincrasia. Lo bueno del doble sentido es que quien no logra entenderlo como tal no le afecta. Mexicanismos como chale, chido, a huevo, no manches, entre otros muchos, se mezclan en el vocabulario yaparateano.

¿Por qué LOS40 tienen tanto impacto en un país impactante?

A los mexicanos nos gusta lo auténtico, 40 lo es. Es una estación de radio que te habla de manera fresca y sin poses y eso hace que todos se identifi quen con ella. No se miente por convivir.

Nos recomiendas...

De los clásicos, Café Tacvba, Natalia Lafourcade, Panteón Rococó, Zoe y Molotov. De lo más reciente, Tren a Marte, Jessy y Joy, Carla Morrison, los Liquits y DLD. Una buena canción para mi sería Todo cuenta, de DLD.

¿Cómo es el fan prototipo de 'Ya Párate' y qué te sorprende, emociona de él?

Se saben los chistes, las anécdotas, las bromas, los momentos mas emblemáticos, incluso más que nosotros, los locutores. Han llenado el Auditorio Nacional cinco veces para celebrar nuestros aniversarios. Son intensos, divertidos, cariñosos, creativos… entrañables. Cuando un fan del programa dice “soy yaparateano al pedo” es que tiene el máximo nivel de fan, y lo sabe.

¿Qué te llama la atención del estilo radio–locutor de LOS40 España?

A los locutores 40 de cualquier país nos distingue la frescura, que no hay poses, que se es auténtico. Sin duda, lo aprendimos de LOS40 España. Muy ágiles, espontáneos y con mucho timing. ¡De aplaudirse y aprenderse!