Fifth Harmony y otros grupos cuyos miembros terminaron a la gresca

Probablemente nunca conoceremos la verdad acerca de la marcha de Camila Cabello de Fifth Harmony. La ahora solista y su ya ex-banda han entrado en una guerra de comunicados en los que están volando las acusaciones sobre mentiras, falta de interés... Pero la salida de Camila Cabello de la girl band no es la primera (ni será la última) polémica en la que se ve envuelta una banda cuyos miembros no han acabado de la mejor manera posible.

Hay casos tan clásicos como The Beatles (John Lennon vs. Paul McCartney), Oasis (Liam vs. Noel) y tan recientes como los protagonizados recientemente por Fifth Harmony o One Direction. Aunque en este último caso la polémica se originó entre Zayn Malik y ese entorno formado por representantes, managers, promotores de conciertos, discográficas y otras partes interesadas en el buen desarrollo de un grupo pero que suelen forzar una presión añadida. Y sólo hace falta una chispa para que todo salte por los aires...

La música española también tiene sus ejemplos: Olé Olé, Mecano, El Canto del Loco...