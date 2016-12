2016 y los mitos que nos ha quitado

George Michael (25 de diciembre)

"Ha muerto en la tranquilidad de su casa durante el período navideño", ha confirmado su publicista a la BBC. El británico, uno de los iconos del pop de los 80, primero con Wham! y después en solitario, ha muerto a los 53 años. Nos deja temas como Last Christmas, Faith o Wake Me Up Before You Go-Go.