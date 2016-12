Descubre estas 3 nuevas series que te harán viajar a mundos llenos de fantasía

Faltan pocos días para entrar en plena Navidad y son pocas las cadenas que se atreven a competir con estas fechas. Pero las hay.

A continuación listamos las tres series que se han estrenado esta semana y descubrimos si alguna puede ser de tu gusto. Todas ellas están envueltas en un mundo de fantasía que hará las delicias de los espectadores más soñadores:

Si te gusta la fantasía, los personajes más alucinantes y dar rienda suelta a tu imaginación...



Trollhunters

Netflix lanza el 23 de diciembre todos los capítulos de 'Trollhunters' la nueva serie de Guillermo del Toro y Daniel Kraus.

Se trata de una ficción de animación y fantasía que cuenta la historia de un adolescente de 15 años que descubre una civilización secreta de troles.

Así, sin comerlo ni beberlo, el joven se convierte en el protector de los troles buenos, un Trollhunter. Y librará grandes batallas, mientras lidiará a la vez con sus problemas de instituto.

series al gusto.

We're Going On A Bear Hunt

Channel 4 de Reino Unido también lanza una serie de animación esta Navidad: 'We're going on a bear hunt'.

Se trata de la adaptación del libro homónimo. Explica la historia de la familia formada por Stan, Katie, Rosie, Max, el bebe y su perro Rufus que deciden aventurarse en busca de osos.

series al gusto.

The Last Dragonslayer

La cadena Sky de Reino Unido estrena la tv movie de fantasía 'The Last Dragonslayer'. También basada en la novela homónima y que presenta un mundo irreal que hace soñar: