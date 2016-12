Si te gustan los crímenes y las protagonistas femeninas estas son tus nuevas series

Parece que los seriéfilos hemos sido buenos este año y Papa Noel ha traído varios estrenos de ficción esta semana.

A continuación repasamos las series que han llegado y las recomendamos según tus gustos:

Si te gustan los crímenes y Agatha Christie, esta es tu serie ideal:

The Witness for the Prosecution

El 26 y 27 de diciembre llega a BBC One 'The Witness For The Prosecution', una TV movie basada en Testigo de cargo, una obra de Agatha Christie de 23 páginas.

Acaban de asesinar brutalmente a la millonaria Emily French (Kim Cattrall). Todas las pruebas apuntan a Leonard Vole (Billy Howle), un joven que heredará toda su fortuna.

La dedicada ama de llaves de Emily (Monica Dolan) declarará en los juzgados que Leonard es un oportunista despiadado, pero él confía en que su novia Romaine (Andrea Riseborough) pueda demostrar su inocencia.

Si prefieres las historias más humanas, con mujeres protagonistas y la comida...

Delicious

La cadena Sky de Reino Unido estrena el 30 de diciembre el drama 'Delicious' creado por Dan Sefton.

La ficción se situá en asombroso paisaje de Cornish, y cuenta la fascinante historia de amor, desamor y amistad femenina. Todo ello envuelto en el interés por la comida.

Envuelto de la siguiente premisa: Cuando tu mejor amiga es la ex de tu marido, ¿se puede mantenet esa amistad?

Si eres más de abogados o policías que conocen la conducta humana...

Striking Out

Irlanda estrena el año con nueva serie: 'Striking Out', creada por James Phelan.

Un drama de cuatro episodios que narra la tumultosa vida de la abogada dublinesa Tara y su bufete de abogados.

Con encanto, humor, naturalidad y complejidad emocional, la serie ofrecerá una visión diferente de la vida en la capital de Irlanda, que causa adicción.

Ransom

En Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, la CBS inicia el nuevo año con una ficción dramática: 'Ransom', creada por David Vainola y Frank Spotnitz.

Eric Beaumont es un especialista en negociaciones con criminales cuando hay rehenes involucrados. Él y su equipo salvan vidas utilizando su conocimiento sobre el comportamiento humano para resolver los casos más complicados.