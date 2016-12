Las minis de Masacre

La historia de Wade Wilson es complicada; un personaje brutal que rompe tantas reglas del universo Marvel y del cómic en general que muchas veces tiene que ir por libre para que la continuidad del conjunto no se vea alterada.

Un súper-héroe (o anti-héroe, vaya...) que no calla ni debajo del agua y que incluso se dirige al lector de forma directa en ocasiones no tiene cabida en una serie "seria" que pretende presentarse en un tono solemne como, por ejemplo, Civil War 2 (de la misma forma que nunca deberíamos ver a Deadpool interactuar en pelis serias de Marvel en la gran pantalla). Esto no significa que Masacre "no esté en ese universo" pero, desde luego, Marvel ha tenido que dejarlo a un lado en muchas ocasiones creando series paralelas o mini series para dar rienda suelta al potencial del personaje.

Así pues, la historia de Marvel está llena de "mini-series" de Masacre y nuestros amigos de Panini han tenido a bien recopilar y fragmentar toda esa obra para sus lectores.

El primero de estos 6 volúmenes recupera la etapa noventera del personaje, con el dibujo de un "recién llegado", pero ya potente, Joe Madureira (sí, correcto, el creador de Darksiders). Aunque el personaje (y toda su labia) todavía está "en pruebas" el desarrollo de su potencial ya ha comenzado y es el número 1 de la colección, así que hay que tenerlo...

El segundo volumen sí es una pasada, recopila también dos historias: "Masacre mata al universo Marvel" y "Masacre Matailustrado". En la primera, brutal, tiene que matar a "todo" el universo Marvel; así que esperad acción non-stop y los mejores diálogos para un arco argumental que, digamos, no acaba nada bien para el resto de personajes de la factoría Marvel. La segunda, todavía da una vuelta de tuerca más y saca a Masacre del entorno "comic-ero" para llevar a obras "de mayor calibre literario"; imagino que no vais a ponerle precio a ver a Deadpool liándosela a "El Quijote", ¿no?

Y la serie continúa... pero hoy paramos aquí, que no queremos boicotear vuestra navidad. Ahora bien, tenedlo muy en cuenta que ya tenéis seis volúmenes en las tiendas y luego la cosa se hace más difícil para el bolsillo. Si os mola la esencia del personaje; el mercenario bocazas que rompe cualquier regla de su universo y del mundillo del cómic en general, esta colección es simplemente indispensable.

Os dejamos aquí algunas de las portadas que tenéis que buscar en las estanterías. Llevad la cartera bien cerrada, que luego es muy difícil "llevarse sólo uno".