Si no has escuchado nunca hablar de este grupo, lo harás pronto. Pero, ¿Quiénes son Taburete y por qué están empezando a petarlo?

Hace poco más de un año que estos chicos se juntaron. Se conocían del colegio pero hasta ese momento no habían decidido hacer música. Juntos montan Taburete, un grupo madrileño que está empezando a despuntar en la capital y que muy pronto lo hará en toda España.

Inicialmente el núcleo inicial fue Willy Barcenas (hijo del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas) y Antón Carreño (nieto del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán). Más tarde se les uniría Manuel Evia, Guilermo Gracia y Antonio de la Fuente. Ellos no reniegan de que se hayan movido en un ambiente pijo y tienen muy claro que no van a cambiar su forma de pensar, ser o vestir por encajar en la industria musical. Ellos son así, le guste al que le guste.

Nunca venderemos nuestra forma de ser por vender más discos.

Tienen dos discos autoeditados. El años pasado lanzaron Tres Tequilas y ahora han montado su discográfica (Volvoreta Records) propia para poder lanzar el segundo el pasado 18 de noviembre.

Al tema de ser "hijos de", Willy Barcenas responde con los números que acreditan que su música gusta. Tienen 247.000 oyentes mensuales en Spotify, donde acumulan 10 millones de reproducciones. Tras llenar dos veces consecutivas La Riviera de Madrid o vender hasta la última entrada en Razzmatazz y en el Teatro Barceló, han puesto la vista en empezar a hacer cosas mucho más grandes para el 201. El próximo 16 de marzo actuarán en el Palacio de los deportes de Madrid, cita para la cual vendieron 5.000 entradas en tan solo dos horas.

Esto no lo consigues por ser hijo de, sino porque tus canciones gustan

Rocío Jurado, Juanito Valderrama, Extremoduro, Bunbury, Leiva o Julio Iglesias son algunas de las influencias de este grupo y algunas de las colaboraciones soñadas. Esta unión musical, tamizada por Taburete da como resultado lo que ellos llaman "electrochotis con toques New Age, pero tranquilito".

