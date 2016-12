Así sonó el rock en 2016

Durante toda esta semana LOS40 Trending, el programa de música alternativa de LOS40, dedica programas especiales a repasar la mejor música hecha durante el año que termina. La primera edición está dedicada al rock internacional de 2016, una fotografía que hacemos gracias a las 15 canciones que suenan durante esta hora.

Grandes y esperados regresos

En 2016 fuimos testigos del regreso de dos bandas a la cima, cada una en su estilo. Por un lado estuvieron Kings of Leon, que con WALLS recuperaron el gancho de sus mejores épocas (¿Te acuerdas de "Use Somebody?); y por el otro, Green Day, que con Revolution Radio recuperaron la inmediatez y lo puntiagudo de su punk.

Mucho tiempo también llevábamos esperando la unión de Alex Turner y Miles Kane como The Last Shadow Puppets. Su regreso con Everything That You've Come To Expect nos mostró la evolución de ambos artistas hacia el rock más salvaje, canalla y sensual.

Y cómo no hablar de Iggy Pop, que modernizó su sonido para seguir siendo eterno. Lo hizo en ese disco titulado Post Pop Depression, en el que contó con una banda mítica: Josh Homme y Dean Fertita de Queens Of The Stone Age; y Matt Helders, batería de Arctic Monkeys.

¡Menudas canciones!

Entre los mejores temas del año, nos encontramos varios firmados por grupos de rock que llevan tiempo dentro del cartel del mejor indie internacional. Es el caso de Wild Beasts con la atrevida "Tough Guy", Warpaint y su acercamiento al pop de "New Song", la psicodelia electrónica del "Ordinary" de Jagwar Ma, la salvaje "You Don't Get Me High Anymore" de Phantogram, o la épica "Howl" de Biffy Clyro.

Agradables sorpresas

La nueva cosecha del rock nos dejó a artistas que, a pesar de ya haber empezado a desarrollar su carrera hace tiempo, tuvieron en 2016 su gran trampolín hacia la fama. Es el caso de SWMRS -banda de Joey Armstrong, hijo del cantante de Green Day-, la arrebatadora Angel Olsen, el fenómeno generacional de Catfish and The Bottlemen, el prolífico Car Seat Headrest, o nuestra banda más internacional en la actualidad: Hinds.