Rihanna cambia de look por Navidad

Para algunos esta será una blanca Navidad, para Rihanna será color rubio platino. La de Barbados se ha cambiado el look justo antes de las fiestas, como ya hiciera Selena Gomez, hace unos días pegándole un buen corte a su melena.

Los fans han sido los primeros en darse cuenta de su cambio de look cuando hace dos días la mejor amiga de Riri, Leandra Goodrich, subía un vídeo en Instagram mostrando el nuevo (y a la vez no tan nuevo) aspecto de la cantante de Kiss it better.

Blessed&Thankful #4evaaevaaa Una foto publicada por @mdollas11 el 17 de Dic de 2016 a la(s) 11:49 PST

Otra de sus BFF (y fotógrafa personal de la artista) Melissa Forde se encargó de seguir saciando a los fans con una nueva foto de Rihanna luciendo su nuevo pelo platino y brindando junto a ella.

Este cambio de look llega apenas un mes después de que la viéramos con rastas y más tarde con una melena pelirroja.

Con un look más vibrante, Rihanna ya está en modo vacaciones de navidad ON y eso se nota por fotos como estas y porque lleva unos días sin dar señales de vida en Instagram. ¿Estará esperando una nueva sesión con su nuevo lookazo?