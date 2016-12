Y estos son los 3 finalistas del #eurocasting de Eurovisión (y Brequette no está entre ellos)

La (larga) carrera por Eurovisión sigue quemando etapas. Un jurado profesional, que ha valorado aspectos como que la canción sea pegadiza o que se adapte al mainstream europeo, ha elegido a tres de los diez candidatos más votados por los usuarios (y entre los que no está Brequette, la que figuraba en el primer puesto).

Estos son los tres seleccionados, que ahora deberán luchar por una plaza para Objetivo Eurovisión en un concierto en directo que se celebrará el 12 de enero y que retransmitirá RTVE.es: Javián, Fruela y LeKlein.

Las felicitaciones y los mensajes de alegría no se han hecho esperar en las redes sociales. Los primeros, los de Javián, quien también se ha acordado de Brequette y de la compositora de su tema, Barei:

Por mi parte destacar a @BrequetteCassie que llevaba una canción potente y eso no va a cambiar. Gracias @BAREI_MUSIC !!! 😘😘 — JaviAn (@JaviAn_Oficial) 20 de diciembre de 2016

Poco después, Leklein mostraba su entusiasmo tras dar la enhorabuena a sus dos compañeros:

Hemos pasado a la siguiente fase!! Que nervios... Gracias a todos los que nos estais apoyando.… https://t.co/UArhYV5KN7 — LeKlein (@vanesaklein) 20 de diciembre de 2016

Por su parte, Fruela ha agradecido a sus seguidores sus votos y el haberle convertido en trending topic.

Gracias a todos por la cantidad de mensajes positivos y por convertir mi nombre en trending topic nacional.... https://t.co/hJXumX5JsR — FRUELA (@fruelaofficial) 21 de diciembre de 2016

Así son los tres artistas seleccionados y sus temas:

Javián: conocido por participar en la primera edición de Operación Triunfo, el grupo Fórmula Abierta y, recientemente, en El Reencuentro. Operación Triunfo, presenta una canción de pop rock americano y vitalista que algunos han equiparado al buenrollismo de Álvaro Soler en Sofía. Se titula No somos héroes.

Fruela: Este madrileño de 27 años, presentador en la televisión italiana y concursante del The X Factor de Gran Bretaña, ha llegado a esta semifinal con el tema Live it up tras acumular numerosos visionados en YouTube. Y sonando así de internacional.

LeKlein: La única finalista femenina del grupo es devota del pop electrónico. Toledana de 36 años, ganó el premio Artista Revelación de LOS40 en 2002. Su propuesta se titula Ouch! y era otra de las favoritas de las apuestas.

¿Lo próximo? El 12 de enero, cuando tendrá lugar la gran final del #Eurocasting. El más votado por el público se convertirá automáticamente en el primer candidato de 'Objetivo Eurovisión'. ¡Comienza la recta final!