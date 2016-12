Retron 5 es el regalo de navidad perfecto

He estado meses coqueteando con la idea de adquirir una de estas consolas multi-retro para completar mi "set-up". Está guay tener una PS4 y una Xbox One para tener el presente y el futuro cubierto, pero son muchas las ocasiones en las que he querido reencontrarme con juegos del pasado y he acabado no haciéndolo por pereza.

Al final me he tirado a la piscina y me he hecho con una "RETRON 5" de Hiperlink (ShineStar), una marca especializada en convertir el pasado en presente que, por lo que he jugado hasta ahora, podría arreglarle la vida a mucha gente.

¿Qué es Retron5? Una consola capaz de reproducir juegos de NES, SuperNes, Megadrive, Gameboy y Gameboy Advance (también Master System, aunque no sea algo oficialmente reconocido). Por supuesto, pone las cosas fáciles y saca audio y video por HDMI con una imagen cristalina a 720p; potenciando los colores, la nitidez de la imagen y ofreciendo una variedad de filtros generosa para que encuentres el que más agradece tu vista (personalmente, me quedo con el pixel puro y duro; suavizar es de cobardes...).

Retron5 lleva su propio mando. Correcto, inalámbrico (conectado por Bluetooth y con su largo cable microUSB para cargar y jugar) y sólido aunque sin llegar a la calidad de fabricación de la consola; y, por supuesto, compatible con todos los sistemas y configurable a gusto del consumidor. El stick del pad de la consola recuerda mucho al visto en NeoGeo CD o NeoGeo Pocket, uno de esos sticks hundidos para manejar cómodamente con el pulgar; excelente para casi todos los juegos, algo problemáticos si buscais precisión absoluta. Pero no es problema, por si sois muy puristas, la máquina tiene entradas laterales para mandos de Nes, Megadrive y SuperNintendo que os permiten jugar con el pad original o, incluso, jugar a juegos de MegaDrive con el pad de SuperNes y viceversa.

Podréis jugar con colegas en casi todos los sistemas; lamentablemente Retron5 no emula la conexión de dos Gameboy/Advance, por lo que la de las portátiles será siempre una experiencia para un jugador.

Otra de las virtudes de esta máquina es la posibilidad de crear "puntos de guardado" en el momento que elijamos, como si de un emulador se tratase. Lo de poder dejar un Megaman o un Super Metroid en el momento que nos plazca es algo que no tiene precio.

Hablando de compatibilidad; he quedado muy sorprendido por el espectro cubierto. Supuestamente, cualquier cartucho original y reconocido será completamente jugable en vuestra Retron5. He probado decenas de cartuchos y no he tenido problema con ninguno. Aquí no hay distinción entre PAL o NTSC, ni importan los herzios; casi la totalidad de mi juegoteca de SuperNes es japo (Super Famicom) y no he tenido problema con ningún juego.

Sí he leído que "Street Fighter Alpha 2" se queda colgado tras la pantalla de inicio (imagino que debido al chip especial que incluyeron en el cartucho en su momento) pero parece ser una excepción aislada. Otros cartuchos con chips específicos como StarFox, los Megaman X o Virtua Racing de Megadrive (también con chip especial) funcionan de maravilla y tras probar mi colección he perdido tiempo buscando en internet y no he encontrado apenas incompatibilidades (sólo con cartuchos raros o no oficiales).

Echad un ojo a la calidad que saca este bicho y ¡atentos, que es un cartucho de GameBoy Advance!

Y ahora vamos con la parte "no oficial" pero que existe y que, como la he probado, os tengo que hablar de ella. Sí, podéis jugar "roms" en Retron 5. No es tan fácil como poner un emulador y dar al "play" pero requiere poca parafernalia dejar la cosa lista para jugar.

Básicamente, existen programas que convierten las "roms" que todo el mundo tiene por casa en archivos "ips" que son los que trabaja esta Retron5. Una vez llenas tu SD de roms, parece que todo lo que hay que hacer es poner un cartucho original del sistema al que vayas a jugar; es decir, si voy a jugar roms de Super Nintendo, tendré un cartucho de Super Nintendo en el slot (el que sea, da igual). Y, como por arte de magia, tu Retron 5 puede albergar una librería completa de juegos 8 y 16-bit y estar conectada para siempre a tu televisor por HDMI para reproducir de forma cristalina cada uno de esos juegos a 720p.

¿Le ponemos precio? Sinceramente, con las posibilidades que tiene esta máquina, parece que cualquier cifra se quedará baja. 179,99 es el precio oficial de este "regalo de navidad en potencia". Lo suyo es comprarla en Xtralife, primero porque te ahorras problemas porque son distribuidores oficiales de la compañía ShineStar y segundo porque te la llevas 5 euros más baratita.

Que sí, que son tres cifras, ¡y duele! Bueno, para aquellos que anden más justos de efectivo están la Retron2 y la Retron3, sistemas también de gran calidad y con muchas posibilidades a un precio más permisible. Estudiad bien las opciones antes de invertir, pero ya sabéis que para estas cosas nostálgicas cualquier dinero es poco.

Para todos aquellos que andéis entre los 25 y los 35 años, para todos vosotros es esta Retron 5. Ya tenéis una buena tele, posiblemente tengáis ya vuestro propio salón... lo único que os falta es una máquina capaz de condensar vuestro pasado en una SD y proyectarlo con una calidad de imagen con la que no habéis visto hasta hoy ninguno de vuestros juegos favoritos. Si te cuadra el precio, píllatela sin pensar porque no vas a encontrar nada igual en mucho tiempo.