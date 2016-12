Esto ha sido lo más visto del año en los40.com

1. La muerte de David Bisbal revoluciona las redes ha sido la noticia más vista del año en los40.com con casi 321.000 usuarios únicos. Se trata de un bulo que empezó a circular por Twitter cuando unos haters del almeriense hicieron TT con el hashtag #DEPDavidBisbal. El cantante, lejos de amedrentarse, le echó humor y contestó 'Hello from the other side' parafraseando a la mismísima Adele en Hello.