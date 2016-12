El mejor anime de 2016

Hace bien poquito (en noviembre) hicimos un 'top' para guiar vuestras compras de Black Friday y raro sería que esa selección hubiera variado en exceso. No obstante, re-utilizando casi en su totalidad aquel material y añadiendo un par de entradas necesarias a estas alturas, volvemos a presentar la lista esta vez como "lo mejor del año" en animación. No busquéis un orden, porque hemos pasado de numerar para no crear conflicto. Las diez entradas de esta lista merecen vuestro dinero, ¡venga! ¡Que el ritmo no pare estas navidades!

One Punch Man

El primero de la lista, entonces y ahora, para que no os despistéis. Hemos hablado repetidas veces de esta seria así que intentaré ser breve, para no repetirme. One Punch Man es uno de los mejores "animes" que he visto en los últimos tiempos; el único que "de verdad" me ha hecho reír y de los pocos que saben combinar y dosificar el sentido del humor con la mejor acción animada del sector. Si sólo puedes comprar una serie estas navidades, no te equivocarías con One Punch Man.

Last Exile

Esta serie (de 2003) es uno de los mejores animes jamás creados y Selecta Vision lo recupera a tiempo de que os lo metan en casa por la chimenea el próximo día 24. Cuenta la historia de Claus y Lavie, dos jóvenes huérfanos que trabajan como mensajeros en un mundo de corte "steam-punk" (o "diesel-punk" que dicen algunos, porque la verdad es que mucho vapor tampoco hay). En un importante servicio presencian la caída de una nave y rescatan a una niña que tiene que ser entregada a un almirante. Así empieza una trepidante aventura, con impecable factura técnica que, además, Selecta Visión presenta en una edición BluRay que nadie, jamás, querrá sustituir en vuestras colecciones. Regalaco de navidad.

El niño y la Bestia

Esta peli reventó las taquillas de los cines en Japón y aquí llegó a la nuestras, que no es poco tratándose de animación japonesa. La última producción de Mamoru Hosoda es, como las demás, un disco que toda estantería que tenga amor por la animación japonesa debería tener. La historia de Kyuta, un niño solitario que descubre en Tokyo un pasadizo a un mundo diferente, habitado por personajes zoomorfos, entre los que se encuentra Kumatetsu, la bestia que se convertirá en su maestro de artes marciales. Una historia entrañable que, si no habéis visto en cine, podéis meter en la saca de Papá Noel directamente en Blu-Ray para gozo y disfrute de toda la familia.

El recuerdo de Marnie

La última adición a la colección Studio Ghibli (aunque en nuestro país no exista una colección única, ya que los derechos de las pelis están repartidos...) es una historia preciosa sobre la amistad cargada de fantasía y con ese toque de drama indispensable. La historia de Anna, una chica solitaria que vive con sus padres adoptivos, que viajará al lugar en el que conocerá a Marnie, una chica especial que le enseñará todo sobre la amistad pero que esconde un gran secreto. Como todo lo que hace Ghibli, delicioso e indispensable.

Death Note

La batalla de intelectos más importante de la historia. Cuando Kira encuentra un cuaderno que le permite matar a cualquiera que apunte en sus páginas, la cosa acaba yéndosele de las manos y "L", una de las mentes más prodigiosas del planeta, entra en escena para dar caza al asesino. Selecta ha recuperado la serie completa y la ha relanzado en formato Blu-Ray, para que la disfrutemos con la mejor calidad de imagen y sonido posible. Sin duda, uno de los animes más importantes de la historia y una de la compras más recomendables de todo el listado de lanzamientos que ha dado este 2016.

Dragon Ball Z Las Películas (la serie también)

No me extrañaría que, más temprano que tarde, Selecta acabe recopilando todas las pelis de Dragon Ball Z en un megapack, pero como de momento es especulación, debemos ceñirnos a lo que tenemos disponible en el mercado. Las pelis de Dragon Ball Z se han editado este año en BluRay por primera vez (con su cajita naranja, color Bola de Dragón). Lo de la serie es otro cantar, de momento sólo tenemos edición en DVD; muy buena, pero DVD. Si necesitas alta definición te va a tocar esperar largo tiempo...

Caballeros del Zodiaco; tienes para elegir...

La currada que se ha pegado Selecta Visión con Caballeros del Zodiaco en 2016 bien debería recibir vuestro cariño estas navidades. Tenéis la serie original, completita en Blu-Ray; todas las OVAS de esa serie, Saint Seiya Soul of Gold y Saint Seiya Capítulo de Hades. Todas las series y mini-series completas, en Blu-Ray, para que las compres una vez y se las pongas a tus hijos dentro de 30 años diciendo "Mira hijo, estos son los dibujos con los que creció tu padre". En serio, cuando algo como la serie original de Saint Seiya se edita en BluRay, los fans no pueden hacer sino callar y comprar.

Slam Dunk

Si sólo disfrutaste del futbol de Oliver y Benji en su día, te perdiste una de las mejores series deportivas de la historia. Adaptando el manga de Takehijo Inoue (uno de los mejores mangakas que ha dado el país del sol naciente), Slam Dunk cuenta la historia de Sanamichi Hakuragi, un estudiante con un historial interminable de fracasos amorosos que, un buen día, se ve inmerso en el mundo del baloncesto para encandilar a una chica; aunque con el tiempo acabe convirtiéndose en una pasión y reto personal. Slam Dunk es brutal y todo lo "brutal" en Blu-Ray es simplemente "imprescindible". Llegas justo a tiempo; los dos primeros volúmenes ya están a la venta...

Assassination Classroom

Hablamos de Assassination Classroom hace algún tiempo. Un sin-sentido absoluto capaz de atrapar a cualquier con humor absurdo y desternillante. El personaje principal, "Koro-sensei",es un "alien" con forma de pulpo que tiene el poder suficiente para destruir la tierra sin pestañear. Como se aburre... porque se aburre... decide dar al planeta tierra la oportunidad de que acaben con su vida. Para ello, se convierte en profesor de instituto y da a los alumnos las armas necesarias para acabar con él sin que ningún humano salga dañado en el proceso. La serie será un continuo ejercicio de estupidez de lo más divertido en el que los alumnos intentarán acabar con su profesor y este corregirá sus errorres para que tengan más suerte la próxima vez. Divertidísima, de verdad.

Attack on Titan

Hemos hablado de Attack on Titan hasta la saciedad, pero uno no puede cansarse de recomendar uno de los mejores animes de la historia. Tenéis explicaciones más completas en las reseñas que hemos ido publicando, pero el resumen es que si buscas una serie que se tome en serio a sí misma, con un buen argumento y la mejor animación, esa serie probablemente sea Attack on Titan. No pierdas la oportunidad de verla si no lo has hecho ya. Si ya la has visto probablemente la tengas ya en la estantería compradita o estés el primero en la puerta buscando la mejor oferta en el Black Friday.