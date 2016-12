¡Zayn con Taylor Swift y The XX quieren su regalo de Papá Noel!

El 24 de diciembre es el día en que Papá Noel baja por las chimeneas cargado de regalos… ¿Traerá alguna sorpresa a The XX y Zayn Malik feat Taylor Swift? Este sábado, a partir de las 10 (9 en Canarias) lo sabremos.

Sí, porque ellos son los candidatos de la semana. The XX es un trío británico de electro-pop que lleva captando la atención de los medios especializados desde 2009. Tienen auténticos himnos del género, como Intro y Crystalized, han grabado en solitario (caso de Jamie XX), y ahora presentan On hold, el tema que puede terminar de consagrarlos en España. El público festivalero está de enhorabuena porque son uno de los confirmados para Primavera Sound 2017, que se celebrará en junio en Barcelona. Su salvoconducto a la lista es el hashtag #MiVoto40TheXX.

Es curioso el título del tema con el que Zayn Malik y Taylor Swift se postulan para regresar a la lista: I don't wanna live forever ("No quiero vivir para siempre"). Justo lo contrario de lo que pregona Manuel Carrasco en su tema Yo quiero vivir. Más allá de la inmortalidad, el ex One Direction y la superestrella americana han unido sus fuerzas en esta canción, que forma parte de la banda sonora de 50 sombras más oscuras, que se estrenará en febrero. Directioners y fans de Taylor Swift ya estáis apoyándolos en redes con la etiqueta #MiVoto40Zayn. ¡Buena suerte!