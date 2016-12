Así en la música como en la vida

¿Hedonismo y evasión? Sí, pero no solo. Si la música popular (pop, rock, soul...) es tan importante en nuestro día a día es porque refl eja los cambios sociales y hasta los personales que nos marcan. Hitos de los últimos 50 años y su traducción en canciones.

1966

Primer acid test con LSD en San Francisco. Los Beatles publican Revolver, disco influenciado por su consumo del LSD.

Time habla por primera vez del Swinging London. Los Kinks lanzan su Face to Face.

1967

Estreno del musical Hair, icono de la contracultura hippie. Raphael, antítesis de lo hippie, destroza el tema The Age of Aquarius.

1968

Asesinato de Martin Luther King. Entre otros homenajes, Nina Simone compone Why (The King of Love Is Dead).

Tommie Smith y John Carlos reivindican el black power en México 68. James Brown graba su himno Say it Loud - I'm Black and I'm Proud.

1969

La familia Manson mata a Sharon Tate. En 1970 se editan las canciones de Charles Manson, incluida una colaboración con los Beach Boys.

1970

Sale el disco Jesucristo Superstar. En 1975 se estrena en España con Camilo Sesto como Jesús. Teddy Bautista hace de Judas.

1971

Fundación de Greenpeace. La conciencia ecológica llega a la música con Big Yellow Taxi (Joni Mitchell) o Mercy Mercy Me (Marvin Gaye).

1972

Domingo Sangriento en Irlanda del Norte. Paul McCartney publica 26 días después Give Ireland Back to the Irish.

1973

Golpe de Estado de Pinochet en Chile. Cinco días más tarde torturan y asesinan al cantautor Víctor Jara.

1974

La rica heredera Patty Hearst, raptada por un grupo terrorista. Se une a ellos. Patti Smith incluye un monólogo que habla de Hearst en su versión de Hey Joe.

1975

El régimen franquista ejecuta a cinco miembros de FRAP y ETA. Serrat protesta por las ejecuciones desde México y debe quedarse exiliado allí.

Nueva York, en bancarrota y asediada por el crimen. El ambiente social propicia el punk, con grupos como los Ramones y locales como CBGB's.

1977

Estreno de Star Wars. El productor Meco une dos elementos que hacen furor en la cultura popular con la versión disco del tema de la película.

Vuelve la pena de muerte a EE UU. Gary Gilmore es el primer ejecutado y los punks The Adverts graban Gary Gilmore's Eyes.

Regresa la democracia a España. Triunfa el folk politizado con Habla, pueblo, habla o Libertad sin ira.

1978

Con Space Invaders los videojuegos comienzan a arrasar. La Yellow Magic Orchestra samplea la música del juego en su debut.

Se despenaliza el adulterio en España... ...dando vía libre a canciones tipo ¿Y cómo es el?, de José Luis Perales.

1979

En Chicago se queman miles de vinilos de música disco. El género reina en las listas con Donna Summer o Bee Gees.

El ayatolá Jomeini retorna a Irán. Siniestro Total graban su Ayatola! (no me toques la pirola).

Triunfa la revolución sandinista en Nicaragua.Los Clash publican en 1980 el triple álbum Sandinista!

1980

Muere Félix Rodríguez de la Fuente. Enrique y Ana se unen al luto nacional con la canción Mi amigo Félix.

1981

Nace la MTV, revolucionará la industria musical. El primer clip emitido es Video Killed the Radio Star, de The Buggles.

1982

Salen a la venta los primeros CDs. Suspense, de Azul y Negro, es el primer disco editado en CD en España, dos años más tarde.

Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido. La Junta Militar argentina prohibe emitir música en inglés. Desarrollo del rock nacional.

1984

La selección de baloncesto español gana la plata en Los Ángeles. Los Nikis fardan de ello en El imperio contraataca.

Huelga de mineros ingleses reprimida por Thatcher. Billy Bragg o Sting escriben canciones en apoyo a los mineros.

1985

Continúa la hambruna en Etiopía. Se graba We Are the World, plagado de estrellas, y organizan los conciertos Live Aid.

1987

Se emiten los primeros cortos de Los Simpson. Los Stones, REM, Ringo... La lista de músicos que salen en la serie es interminable.

1988

Lola Flores, procesada por no pagar a Hacienda. Dos años después, probablemente trastornada por ello, graba el proto- rap Ay, Alvariño.

1989

Cae el muro de Berlín. Canta Sabina en El muro de Berlín: "Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer dando gritos de "Yankee go home".

1991

Magic Johnson anuncia que es seropositivo y Freddie Mercury muere de sida. Un año antes sale el disco benéfico Red Hot + Blue.

1992

Disturbios raciales en Los Ángeles. Un mes antes Ice T y sus Body Count editan Cop Killer, que habla del caso Rodney King que prendió la mecha.

V Centenario del descubrimiento de América. "Celebrando masacrar, las mujeres y los niños por igual", braman Extremoduro.

Juegos Olímpicos de Barcelona. La rumba catalana se reivindica ante el mundo en la clausura con Peret, Los Amaya o Los Manolos.

1994

La insurrección zapatista prende en Chiapas (México). Amparanoia (Somos viento) y Sabina (Como un dolor de muelas) dedican canciones al movimiento.

Ola de calor récord: 47º a la sombra en Murcia. Kiko Veneno graba Hace calor: "Haz el amor (...) con el calor qué se puede hacer mejor".

1997

Nace la oveja clonada Dolly. Glamour to Kill escribirián en su honor Clone Fashion: "Oh, Dolly, copiada, fotocopiada, Oh, Dolly".

La computadora Deep Blue gana a Kasparov. La canción Deep Blue, de Arcade Fire, habla de cómo la tecnología toma el control de nuestras vidas.

1999

Napster llena los ordenadores de mp3 que no escucharemos. Metallica denuncia a Napster y se vuelven impopulares abanderados antipiratería.

2000

Aquí está el tercer milenio. El 1 de enero empieza a sonar la pieza Longplayer, creación de un exmiembro de los Pogues, que acabará en 2999.

2001

Se lanza el iPod y la tienda digital iTunes. Por fi n un escaparate legal para la música en Internet. En 2007, Apple sube la apuesta con el iPhone.

2003

Último vuelo del avión supersónico Concorde. Amaral canta: "Ya no verás volar el Concorde sobrenuestras cabezas" (Concorde).

2004

Nacimiento de Facebook. Diez años más tarde, Shakira es la primera celebridad en llegar a los 100 millones de seguidores.

2005

Youtube/ Spotify: el rey streaming. El servicio de vídeos (2005), y el de música (2006), cambian la forma de consumir música.

Incendio del edificio Windsor en Madrid. Pereza cantan "Mi corazón ardía como el Windsor".

2008

Obama pronuncia el discurso Yes We Can. Un mes después Will.i.am edita un single con ese título y la voz de varios famosos.

2009

Muere Michael Jackson. Desde entonces es el famoso enterrado que más recauda. Supera cada año los 100 millones de dólares.

2010

Estalla el escándalo WikiLeaks. M.I.A. compone la sintonía del programa de TV de Julian Assange The World Tomorrow.

2011

Entra en vigor la ley antitabaco en España. Bebe defiende su derecho a echar humo en la canción Yo fumo.

El 15-M inunda las calles. La Fundación Robo publica canciones con temática activista de gente como Albert Pla o Silvia Pérez Cruz.

2014

Musical.ly: cualquiera puede ser la estrella. La aplicación para grabarse cantando en playback ya tiene 90 millones de usuarios.