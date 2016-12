Margot Robbie y la peineta de los 28.000 comentarios

Margot Robbie podría haberse casado en secreto con su novio, el asistente de dirección Tom Ackerley. Eso es, al menos, lo que aseguraban hace un par de días en el diario británico The Telegraph. En él se indicaba que la pareja había celebrado una ceremonia íntima en Byron Bay, Nueva Gales del Sur (Australia) a la que asistieron unas 50 personas.

Una foto publicada por @margotrobbie el 19 de Dic de 2016 a la(s) 7:56 PST

La actriz de Escuadrón Suicida y El lobo de Wall Street no ha confirmado ni desmentido la noticia pero ha respondido de una manera muy particular: con una foto en Instagram en la que se la ve besando a su novio mientras hace una peineta a cámara. El gesto no ha sido lo único que los fans de Margot Robbie han comentado, también ese anillo que lleva en el dedo corazón y que parece una alianza de compromiso.

This guy 😍 Una foto publicada por @margotrobbie el 3 de Dic de 2016 a la(s) 10:27 PST

La foto ha dado la vuelta al mundo generando 1,4 millones de 'likes' y más de 28.000 comentarios en apenas un día. La australiana no ha confirmado ni negado si hubo boda pero lo cierto es que la web australiana NewsCorp ya ha publicado las primeras imágenes robadas del enlace y de la novia y en algunos sitios de Internet como Wikipedia ya figura que Margot Robbie y Tom Ackerley son marido y mujer.