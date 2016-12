Jackie Evancho, la chica que cantará el himno de EE.UU. en la investidura de Trump

El 20 de enero toma posesión de su cargo Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. The Star-Spangled Banner o lo que es lo mismo: el himno nacional estadounidense, será interpretado por Jackie Evancho, según ha anunciado Boris Epshteyn, director de comunicación de Trump.

Según ha recogido TMZ, el tenor italiano Andrea Bocelli se unirá a Jackie Evancho en la segunda canción.

Al principio se barajó que el rapero Kanye West pudiera interpretar el himno debido a su relación con el nuevo presidente pero finalmente ha sido una artista menos conocida.

Según informa El País, el gabinete de Trump ha tenido serias dificultades para encontrar apoyo entre cantantes y celebridades. Algo que contrasta con las ceremonias de presidentes anteriores como Barack Obama, que en 2012 contó con la cantante Beyoncé para entonar el himno estadounidense. En 2008 fue Aretha Franklin y en 2001, con George W. Bush, el comité organizador invitó a artistas como Ricky Martin o Jessica Simpson.

I love winter too much Una foto publicada por Jackie Evancho (@officialjackieevancho) el 11 de Dic de 2016 a la(s) 7:00 PST

Pero... ¿Quién es Jackie Evancho y de dónde ha salido?

La primera vez que vimos a esta joven artista de 16 años fue en la quinta edición del concurso America's Got Talent en el que quedó segunda. Tenía entonces 10 años y una prodigiosa voz de soprano. Jackie Evancho (pronunciado Evanco) es de Pittsburgh (Pensilvania) y su paso por el programa dio mucho de qué hablar.

Jackie ya entonó el himno nacional en 2015 en un evento deportivo.

A pesar de no haber cumplido la mayoría de edad, Jackie ya ha publicado 6 trabajos: Prelude to a Dream (2009), O Holy Night (2010), Dream With Me (2011), Heavenly Christmas (2011), Songs from the Silver Screen (2012) y Awakening (2014).