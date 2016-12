El look mohicano de Adrián Lastra que casi le deja sin Velvet

Todos los protagonistas de Velvet querían participar en el directo histórico que se llevó a cabo en el último capítulo de la serie. Sin embargo, no había forma lógica de meterlos a todos. Lo que no esperaban muchos es que Adrián Lastra formará parte de este 'Comando Velvet' después del cambio radical que ha puesto patas arribas las redes sociales.

Salto al vacío!!!! 1, 2, 3.... caramba!!!!! Un vídeo publicado por Adrian Lastra (@adrian_lastra) el 9 de Dic de 2016 a la(s) 5:33 PST

Está trabajando en su nueva película y, por necesidades de guion, el actor ha tenido que dejarse un look mohicano que poco tiene que ver con la dulce imagen a la que estamos acostumbrados a verlo en la ficción de Antena 3.

Pero para Velvet no hay reto que se le resista y resolvieron perfectamente ese pequeño problema al que solo había que meterle un retoque en el vestuario. ¿Todavía no lo has visto? Dale al play