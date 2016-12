Del mejor año de Miguel Ángel Silvestre, al patinazo de Lena Dunham por el que pidió perdón

En esta semana navideña hacemos balance y escogemos a Miguel Ángel Silvestre como la estrella y a Lena Dunham, estrellada de estos últimos siete días.

El actor español ha estado de enhorabuena por partida doble. Mientras la televisiva estadounidense ha sido la protagonista de una polémica a raíz de unas declaraciones.

Lo vemos a continuación:

Estrella de la semana: Miguel Ángel Silvestre y su doble alegría

Miguel Ángel Silvestre se ha convertido ha sido el protagonista de esta semana con su regreso por el final de 'Velvet'.

La serie acababa con un último capítulo en el que los protagonistas actuaron en directo transmitiendo los nervios que tenían a los espectadores. Un desenlace muy aplaudido y del que Silvestre estuvo muy orgulloso y feliz.

Además, ese mismo día anunciaba que Netflix le había fichado (otra vez, después de 'Sense8') para protagonizar la tercera temporada de 'Narcos'. Otra oportunidad que le da la plataforma para que su carrera siga cosechando éxitos.

Por todo ello, Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en la estrella de la semana y le deseamos que siga con esta suerte y esfuerzo en su carrera.

Estrellada de la semana: Lena Dunham y sus declaraciones

Lena Dunham pidió disculpas esta semana por unas controvertidas declaraciones que hizo en su podcast de Women of the Hour. En él, la creadora y protagonista de ‘Girls’ dijo que “nunca he abortado, pero me habría gustado hacerlo”.

Palabras que pronunció a raíz de su visita a la ONG pro-aborto, donde se mostró “orgullosa de la valentía y el auto-conocimiento de estas mujeres”.

Sus declaraciones fueron duramente criticadas por ser consideradas una falta de sensibilidad. Y por ello, la televisiva quiso disculparse a través de su cuenta de Instagram: “Espero que mi desagradable broma no manche el increíble trabajo que han realizado todas las mujeres que participaron”, declaró.

Por ello, y aunque casi todo lo que hace en TV Dunham nos gusta mucho, se convierte en la estrellada de la semana. Aunque hay que recordar que 'rectificar es de sabios' ;)