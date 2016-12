8 canciones para celebrar que te ha tocado la lotería (¡yuhuu!)... y 8 para todo lo contrario

¿A qué sabe un gordo de la lotería? Aunque nunca nos ha tocado, nos lo podemos imaginar: a un alegrón de número 1, un medley muy top y mareante, y a mucha risa.

¿Has ganado el sorteo y no sabes con qué música echar fuera todo lo que sientes? Te proponemos ocho canciones para gritar, celebrar y quedarte a gusto.

Para el resto (es decir, la inmensa mayoría) puedes encontrar abajo ocho temas de consuelo, algunos de los cuales llaman a la esperanza y al optimismo. Otros... ¡a la venganza!

Todavía hay un bonus track: los relativamente satisfechos que han logrado, al menos, recuperar el dinero invertido (es decir, los agraciados con la pedrea).

Si has ganado la lotería... ¡a celebrarlo!

On the top of the world, de Imagine Dragons. El título lo dice todo. No es tanto un himno para desmadrarse como para compartir la alegría en plan abrazo-corro multitudinario.

Mira cómo vuelo, de Miss Caffeina. El estribillo de este himno de superación da pie a saltos y un poco de regodeo para los que no quisieron comprarse el décimo ("Mira cómo floto (...) dejándolo todo atrás", repite). Incluso incluye lo que podría interpretarse como un emplazamiento a la Lotería del Niño: "Hagan sus apuestas que sigue el juego".

Levels, de Avicii. Un clásico para celebrarlo a lo grande. "Siento algo que no había sentido nunca, algo muy bueno", puedes corear con el sueco.

My number, Foals. Con su ritmo y, sobre todo, su título, estaba predestinada a formar parte de esta playlist.

24K Magic, de Bruno Mars. Porque da alegrón solo escucharla y toda ella y su ínteprete saben a brillos, kilates de oro y diversión.

Don't look down, de Usher ft. Martin Garrix. ¿Vértigo? ¿Tu corazón late a 2.000 por hora? Pues no mires abajo, te aconsejan Usher y Martin Garrix en este tema de 2015.

Ba$$in, de Yelle. Para menear la cadera en círculos y olvidarte del mundo.

Bitch, better have my money, de Rihanna. Por si las cosas se ponen difíciles y quien había guardado tu décimo premiado se hace el sueco. Con esta canción se le quitarán las ganas de no pagarte.

Si no has ganado... ¡ni un duro!

Thrift Shop, de Macklemore y Ryan Lewis. No es el fin del mundo. Esta canción, además de un rollo festivo, te recuerda que existen tiendas de segunda mano y low cost.

Podría ser peor, de La Casa Azul. Perfecta. Tan luminosa como La Revolución Sexual y propone resignación (aunque solo en apariencia).

After the after party, de Charlie XCX ft. Lil Yatchy. "Nunca es tarde", "vamos a seguir". Además, seguro que quedan muchas cosas buenas por venir. Algo así promete Charlie XCX ante un escenario de resaca. Si ella puede...

Don't wanna know, de Maroon 5 y Kendrick Lamar. Otra posibilidad: bailar suavamente mientras se niega la evidencia.

Bad things, de Camila Cabello y Machine Gun Kelly. ¿No has comprado lotería en el trabajo y ha tocado? Camila Cabello es directa: "Solo quiero hacerte cosas malas". Eso sí, con una voz muy dulce.

All I want for Christmas is you, de Mariah Carey. Si no hay dinero... ¡hay amor! ¡Y Navidad! Mariah Carey nos lo recuerda con este villancico, uno de los más escuchados de la historia.

The big big beat, de Azealia Banks. Un tema resultón pero que funciona también como sopapo (verbal), que puede servir para maldecir a los ganadores, al bombo o a la vida.

Broccoli, de D.R.A.M feat. Lil Yachty. Más que nada porque el buenrollo que inspira actúa como bálsamo lisérgico, relajante y un poco alucinógeno.

Bonus track: para los que han ganado la pedrea

At least it was here, de The 88. Este tema perteneciente a la banda sonora de Full Comunity, tiene bastante de contenta pero también recuerda que las cosas podrías ser mejor. Dedicado especialmente para aquellos cuyo décimo terminaba en 3.