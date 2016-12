8 temazos pop que ha compuesto Ed Sheeran y que quizá no lo sabías

Lo de que unos artistas compongan para otros no es nada nuevo. Sia, por ejemplo, es una de las grandes compositoras del panorama pop en la actualidad. También Taylor Swift es responsable de éxitos como This Is What You Came For o Harry Styles es el artífice de canciones de Ariana Grande.

Pero estos no son los únicos artistas que han regalado su imaginación a otros cantantes de verdadero éxito. Por ejemplo, Ed Sheraan ha compuesto para Justin Bieber, Olly Murs, Hilary Duff o Rudimental.

Estos son los temazos en los que se esconde la coautoría de Ed Sheeran

Cold Water, de Major Lazer, Justin Bieber y Mø

Love Shine Down, de Olly Murs

Tatoo, de Hilary Duff

Lay it all on me, de Rudimental

Little Things, de One Direction

Love Yourself, de Justin Bieber

Say You Love me, de Jessie Ware

US, de Rita Ora