Obseso de la radio total

Especialista en evolucionar, revolucionar, adaptarse a los tiempos para ir por delante de ellos. Su obsesión: una radio sin etiquetas, para toda clase de oyentes y hasta de no oyentes (hasta que él los convenció). Ideó hitos-mitos como Anda ya o En tu casa o en la mía. Abrió las orejas de la emisora y sus fans al indie (que si es bueno, es comercial, claro) y asistió en vivo al lanzamiento fulgurante de perlas como Corazón partío.

Me nombraron director de Los 40 Principales en Septiembre de 1996. Era una responsabilidad enorme y un gusto ponerse a los mandos de la primera cadena de música del país tras Rafa Revert y Luis Merino y después de mi paso por M80 y la aventura francesa de LOS40 (parece una guía de tráfico).

Entonces sonaban fuerte en la emisora Celtas Cortos, Alejandro Sanz (antes del boom de Corazón partío), Luz Casal, Los Rodríguez, Joaquín Sabina o Danza Invisible, entre los artistas nacionales, y Gloria Estefan, Ricky Martin, Cranberries, Bon Jovi y, claro, Michael Jackson, internacionales.

El primer recuerdo que tengo fue la incorporación de los “cantautores” a LOS40. Habían explotado en la calle sobre todo (con mención especial al bar madrileño Libertad 8) y en alguna que otra emisora de la competencia. En LOS40 no habían entrado todavía porque nosotros mismos y la industria no acabábamos de estar seguros de que no fuera una moda pasajera y minoritaria. Pero el runrún de la calle nos convenció de que era una apuesta que había que hacer, así que en muy poco tiempo invadieron nuestra lista Rosana, Javier Álvarez, Ella Baila Sola y hasta Pedro Guerra. Era extraño escuchar a Luis Miguel o a las Spice Girls seguidas de las Lunas rotas de Rosana, pero LOS40 se han distinguido siempre por poner lo que la gente quiere escuchar y este fenómeno no fue excepción.

Y, curiosamente, junto a ese fenómeno de artistas nacidos en locales pequeños casi desconocidos irrumpió otro fenómeno, una girl band perfectamente diseñada para triunfar: las Spice Girls, que con su Wannabe rompieron todos los récords de permanencia en nuestra lista y en la de discos más vendidos en España y en el mundo.

Las Spice vinieron a España y recuerdo el día en el que en un centro comercial de Madrid convocamos a sus fans para una firma de discos y una mini-actuación en playback. La convocatoria nos desbordó totalmente y cerca de 20.000 personas acudieron a ver a las cinco chicas más famosas del mundo en ese instante. No pasó nada malo, pero la angustia que nos asaltó a todo el equipo cuando vimos a esa multitud para la que no se había preparado seguridad ni servicios suficientes… nos sirvió de lección para el futuro. En cuanto a los programas, sí tengo que destacar tres lanzamientos especiales bajo mi dirección.

Apuntaría primero, sin duda, a Anda ya. Acababa de nacer mi primera hija, Alba, y gracias a sus desvelos nocturnos me pasaba una gran parte de la noche escuchando a Juanma Ortega en LOS40. Cubría el turno de noche con una mezcla de música y personajes en los que el humor destacaba.

Hasta que un día decidí llamarlo a mi despacho y proponerle que hiciera una maqueta para liderar el morning show de la cadena. No se trataba de inventar la rueda, sino de adaptar a nuestra emisora un formato de éxito en la mayoría de cadenas anglosajonas. Y en 15 días tuvimos una primera maqueta de Juanma que, junto a Rosa Rosado, el gamberro –que luego también haría carrera– Isidro Montalvo y otros colaboradores, perpetraron Anda ya, un morning que aún hoy es líder de la radio musical en España y compite por el liderazgo general con los grandes magacines informativos.

Como cantarían los AC/DC: For those about to rock / We salute you

Otro de los momentos interesantes de esa época fue la creación de un programa de sexo en el que la audiencia más joven y no tan joven pudiera aclarar sus dudas en ese terreno. Mientras dirigía en París la prima francesa de LOS40 (llamada M40), allí había tenido que sufrir el enorme éxito de un programa de sexo que Fun Radio popularizó entre los más jóvenes.

En Madrid hice un casting con sexólogas y, entre las muchas profesionales que recibí, me llamó la atención la naturalidad de una jovencísima Lorena Berdún, que ya hacía alguna colaboración en esa línea en la revista adolescente Bravo.

Preparamos el formato, le pusimos a Lorena en el tono y ritmo de una radio (nunca lo había hecho) y lanzamos En tu casa o en la mía por las noches, un programa que tuvo un enorme éxito y repercusión. Tanto, que de la radio Lorena luego saltaría a la televisión, primero autonómica y después nacional, convirtiéndose en una estrella.

Finalmente yo tenía una obsesión por convertir a LOS40 en una radio más abierta y que no solo tuviera la etiqueta de “comercial”: una radio para todos. Así preparé con mi equipo (Jaume Baró, Eva Cebrián) un programa que respondiera a otro fenómeno musical emergente: el indie español. En un momento en el que sellos como Subterfuge o Elefant estaban comenzando a convertirse en una alternativa nacional e indie a las grandes multinacionales, lanzamos Viaje a los Sueños Polares, con Joako Ezpeleta y Luis Calvo, que acercaron a la primera cadena del país (no sin reticencias de algunos sectores) los éxitos de la música alternativa.

En ese intento de abrir LOS40 a la sociedad más todavía creamos una iniciativa solidaria que se tradujo en unos espacios en antena donde las ONG podían publicitar sus acciones y objetivos, y un festival que con el tiempo se ha convertido en la cita más importante musical del país (lo que ahora serían LOS40 Awards), que tuvo su primer evento en el palacio de Deportes de Madrid con la actuación de los principales artistas nacionales e internacionales de la época.

Para cerrar este artículo quisiera mencionar a Alejandro Sanz: tuvimos la oportunidad y el privilegio de compartir con él el lanzamiento y éxito inmediato mundial del Corazón partío, el trabajo que consolidó su carrera y lo lanzó al lugar donde se encuentra hoy: una referencia de la música latina.

Recuerdo la presentación mundial en México, país que mucho más tarde me acogió con cariño, donde todos disfrutamos de unos estupendos días con Alejandro, imaginando pero sin certeza (como siempre en el arte) lo que aquella canción iba a suponer. Tres años de mi vida y de mi carrera que compartí con muchísimos compañeros como el recordado Joaquín Luqui, Fernandisco, Juanma Ortega, un joven y ya prometedor Tony Aguilar, Rosa Rosado, Lorena Berdún, Luis y Joako y todos los DJs más o menos conocidos a nivel nacional pero que desde sus ciudades lideraban la audiencia de la radio musical con pasión y talento.

Dieciséis años más tarde, sigo sintiendo pasión por la radio y por la música. Como cantarían los AC/DC: "For those about to rock / We salute you".