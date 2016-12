¡El número 1 de Navidad es para Shakira y Maluma!

Shakira y Maluma celebrarán hoy algo más que la Nochebuena: también el número 1 de LOS40 que acaban de conseguir con Chantaje, el pegadizo tema que ha devuelto con fuerza a la de Barranquilla a la actualidad musical y confirma el espléndido momento de la música colombiana.

Sí, porque este 2016 que está a punto de concluir ha visto en lo alto de nuestra lista a Juanes, Carlos Vives, Morat, J Balvin, Maluma y Shakira: un sexteto de oro que sitúa a Colombia en el epicentro de la música latina. Grandes artistas con sonidos muy variados que dan la vuelta al mundo, como en el caso de este Chantaje que se ha hecho viral y que nos deja con mucha hambre del nuevo disco de Shakira, previsto para principios de 2017.

Casi tan importante como el primer puesto de Chantaje ha sido la segunda posición obtenida por Clean Bandit feat Anne-Marie y Sean Paul, con Rockabye, el gran éxito en las pistas de baile del momento.

También hay que felicitar a Alex Da Kid y su grupo de amigos (Elle King, X Ambassadors y Wiz Khalifa), que han logrado ser la subida más fuerte de la semana con Not easy (ocho posiciones hasta el #18). Los dos candidatos han logrado su objetivo: Zayn feat Taylor Swift han situado I don't wanna live forever en el #30 (entrada más fuerte) mientras que The XX han colado On hold en el #36. Una semana más (y conservando el doblete) el récord de permanencia es de Leiva con Sincericidio: 26 semanas con nosotros y todavía entre los 20 primeros (#19). En el vídeo debajo de estas líneas puedes disfrutar del repaso completo a la lista, presentado por Tony Aguilar. ¡Feliz Navidad!