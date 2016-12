Sia fue la artista más cautivante pero menos reconocida de 2016 (lo dice Shazam)

Buenas y malas noticias para Sia: una de sus canciones ocupa el primer puesto de la lista de temas más shazameados del año. Es decir, entre los millones usuarios que han utilizado la aplicación musical que sirve para identificar el autor y el título de una canción que está sonando, fueron muchos quienes se interesaron por conocer detalles sobre un tema de la australiana (concretamente, sobre Cheap Thrills).

La conclusión tiene doble lectura: por una parte, demuestra que el tema de Sia es capaz de atraer a un gran número de oyentes. Por otro, que son también muchos quiénes no saben quién es la cantante (que se llevó el premio LOS40 Music Awards a mejor artista internacional 2016). O, bien, no reconocen su voz.

La lista facilitada por Shazam revela otros nombres (hasta diez). Sin duda se trata de un ranking curioso, ya que muestra qué música interesa a los usuarios, libres de ciertos prejuicios al no saber quién se encuentra detrás de cada track.

Estas son las 10 canciones que más buscamos en Shazam en 2016:

1. 'Cheap Thrills', de Sia.

2. 'This girl', de Kungs vs Cookin’ On 3 Burners

3. 'Faded', de Alan Walker

4. 'I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)', de Mike Posner

5. 'Stressed Out', de Twenty One Pilots

6. '7 years' de Lukas Graham

7. 'Don't Let me down' de The Chainsmokers Feat. Daya

8. 'Don't be so shy (Filatov & Karas Remix)', de Imany

9. 'Cake by the ocean', de DNCE

10. 'Love yourself', de Justin Bieber

Sia, sin embargo, no ha logrado desbancar a Avicii en el puesto de la canción más shazameada de la historia de la aplicación, la cual funciona en dispositivos móviles y tiene reservado un particular Hall of Fame para sus récords históricos.

En este Hall of Fame, tras el tema de Avicii Wake me up, figuran Blurred Lines de Robin Thicke ft. T.I. & Pahrrell, el Lean On de Major Lazer o Somebody that i used to know, de Gotye.

También asoma en este ránking general el Rather Be de Clean Bandit Ft. Jess Glynne, la canción que ha generado más preguntas en la última semana y que suena así: