¿Ordenador o móvil nuevo? ¡Apunta estas descargas!

Si te has portado bien seguro que esta Navidad recibes muchos regalos: un móvil, una tablet, un ordenador... Siempre vienen genial este tipo de dispositivos, ya sea para lucir el último modelo o para renovar el viejo gadget que ya casi no funcionaba.

Por eso, en LOS40 hemos pensado en ti y hemos decidido proponerte una serie de descargas fundamentales para tu nuevo regalo. Se trata de aplicaciones o programas imprescindibles para sobrevivir a la era tecnológica en la que vivimos.

Alguna aplicación o programa de retoque fotográfico

Por ejemplo Photoshop. Sin embargo, hay ocasiones en las que este tipo de programas son demasiado caros y pesados como para descargárselos, así que siempre hay otras alternativas: YouCam Perfect, Snapseed, etc.

Redes sociales, a tope

Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Musical.ly... ¡Todas estas redes son necesarias para tu día a día! Además, siempre son las primeras que se descargan. Son sencillas de usar y nos facilitan la vida al máximo, no teniendo que entrar en los buscadores para poder actualizar nuestros perfiles.

Para pedir comida o comprar ropa... ¡Gatronomía y moda!

Deliveroo, Just Eat, Chicfy o Zalando. Todas estas aplicaciones te ayudan a estar a la última en términos de moda y de gastronomía. Además, sabemos que siempre quieres presentar tu mejor look y que este año te has convertido en un foodie, así que apps de este tipo son súper importantes.

Buscadores y mapas, para localizarte

Muchas veces vienen predefinidos, pero siempre puedes innovar. Google Maps, Safari... Este tipo de programas suelen venir instalados, pero si te los descargas como aplicación todo es mucho más sencillo.

Música, siempre música

¿Que aún no te has descargado nuestra nueva app de LOS40? ¡Hazlo ya! La mejor música y las noticias musicales del día a día para estar actualizado. Y una vez que la tengas descargada, también puedes usar otras como Spotify, Itunes, etc.

Más cosas

La app de tu banco, la red de transportes, la de Youtube o Skype. Todo este tipo de apps y programas son esenciales para tener un ordenador o un móvil que merezca la pena. Al fin y al cabo, además del exterior...