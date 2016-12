Atención: así hacemos la Lista de LOS40

Y esta canción será 3, 2 ó 1”... La famosa coletilla de Joaquín Luqui jugaba con la mística que siempre ha rodeado a la lista de Los 40 Principales. Desde hace medio siglo, millones de radioyentes se levantan los sábados con la ilusión, y la incertidumbre, de que su canción favorita alcance el preciado puesto de cabeza entre las cuatro decenas de elegidas. La forma de hacer ese listado ha cambiado desde 1966. Entonces el criterio personal de quienes la elaboraban era, junto a las ventas, factor determinante. Ahora entran en juego otros elementos.

Toni Sánchez, director de LOS40 (y Máxima), explica que la lista se asienta en una combinación de cinco pilares: “La votación popular, las listas de ventas (la española, la de Billboard en EE UU, la de la BBC, la europea), la realidad del comportamiento Dani Moreno, Xavi Martínez o Arturo Paniagua. También entran coordinadores regionales por videoconferencia. Esta vez los de Andalucía, Cataluña, Castilla La Mancha, Euskadi y Aragón cuentan la visión de cada territorio. Todos han votado antes las canciones a valorar (de 0 a 3 puntos), pero en el comité explican sus puntuaciones y por qué determinada canción debería, o no, incluirse.

Es una reunión que se repite cada semana, pero el ambiente no tiene nada de rutinario, sino de una expectación casi adolescente: no se sabe qué canciones superarán el corte, abundan las bromas ("este tema me aburre, sólo me serviría para un masaje, para los preliminares", dice Xavi Martínez de una de las composiciones en liza) e incluso algún bailecito en los momentos álgidos. También, claro, se debate, se discute, se reivindica o se desestima con fogosidad y convencimiento.

Es obvio que la reunión tiene que ver con la música, el elemento que apasiona a la docena de personas presentes, física o virtualmente, en la sala.

"Los gustos se globalizan. Si una canción es número 5 en EE UU o Europa no puedes ignorarla: aquí funcionará"

Toni Sánchez ejerce de maestro de ceremonias, digital, un servicio de encuestas propio que sondea la música con oyentes y, fundamentalmente, la parte de prescripción editorial de la reunión semanal que hacemos. Allí, los locutores tienen una función especial porque están pegados a la calle, saben qué se baila en los garitos, qué se escucha y cómo reacciona la gente a la música en directo".

La Lista se estrena los sábados, pero su composición se decide el lunes anterior en la sede central de la radio, en la Gran Vía de Madrid, al alimón con las nuevas entradas en la programación: las 250 o 260 canciones que van a sonar durante la semana, sumadas a las 40 elegidas. “En la reunión hay una representación de diferentes áreas de la marca 40”, cuenta Sánchez.

Así, el lunes 14 de noviembre la directora de cadenas musicales de PRISA Radio, Eva Cebrián, dirige una reunión a la que acuden Ricardo Villa (director de contenidos, programas y estrategia digital de las cadenas), Toni Sánchez, Ramón Redondo (responsable de música de las cadenas musicales), Sergio Figueiras (que lleva la web) y varios locutores como presentando las canciones y pinchando un fragmento de cada. Allí, in situ, hasta las opiniones asentadas pueden variar. "Le di un 1, pero reconozco que es una canción que crece. Paso de 1 a 3", reconoce Carlos Llorente, brand manager de LOS40, sobre Not Easy, de Alex da Kid.

"Podéis odiarla, pero es número 1 en Shazam", observa Toni Sánchez sobre un single que provoca divisiones. Sobre otro de ellos, que no llega a convencerles del todo, Eva Cebrián zanja: "No sólo programamos por el sonido de una canción: tiene que haber algo más detrás, un artista". Respecto a Million Reasons, nuevo sencillo de Lady Gaga, Ramón Redondo ofrece un argumento contundente: "El mundo necesita saber que es otra persona, una artista diferente".

Para el final se deja una decisión clave. Redoble de tambor y doble bombo: elegir el número 1 de la semana siguiente. En esta ocasión, las candidatas son las cuatro primeras de la anterior lista: The Greatest (Sia), Safari (J Balvin), Heathens (Twenty One Pilots) y Lost on You (LP). Los argumentos a favor o en contra de cada single se suceden: "Ya ha habido gente que me ha preguntado por la calle quién cantaba este tema", dice Curro García, coordinador de Castilla La Mancha. Cebrián replica: "La canción es conocida, pero el intérprete no tanto". Finalmente, se decide: el número 1 que se desvelará el sábado 19 de noviembre será Heathens, del dúo de rock electrónico Twenty One Pilots.

La reunión de programación es el último paso. Previamente un trabajo de investigación toma en cuenta diversos factores ya citados (votaciones de oyentes, encuestas, etcétera), pero también tendencias a escala mundial. Por ejemplo, la globalización: los gustos musicales cada vez son más parecidos en España, Inglaterra o EE UU. “Hay particularidades regionales, obviamente, pero si una canción está en el puesto 5 en EE UU o Europa no puedes ignorarla: aquí va a funcionar”, apunta Sánchez.

El comportamiento de los artistas y las canciones en la web los40.com también tiene un peso fundamental en la decisión sobre las nuevas incorporaciones musicales a la radio. No solo por las votaciones online sino en función de cómo se desempeñan las entrevistas y vídeos con los artistas en la web. "Funciona como un radar de tendencias", explica Sergio Figueras, responsable de la web, que durante la reunión semanal desmenuza los datos en la página y en las redes.

Arriba, Eva Cebrián y Ricardo Villa conversan en la redacción multimedia de LOS40.

La lista ha tenido un enorme influjo en el devenir de la industria musical española. Además del obvio número 1, categorías como la de los “Discos rojos”, el puñado de elegidos que más sonaba durante la rotación semanal, eran codiciadísimas por artistas y discográficas. Hoy, aunque ya no ostentan esa denominación cromática, la lista se sigue dividiendo por categorías que determinan el número de veces que se pincha una canción cada jornada.

Al margen de esas novedades, en la rotación también entran lo que llaman “recurrentes”. “Son éxitos de los últimos años que suenan de vez en cuando, canciones reconocibles para un público adulto, por encima de los 40 años. Los jóvenes piden carne fresca con mucha rapidez, los adultos no asimilan lo nuevo tan rápidamente”, explica el director de la emisora.

"El reto de una radio que crea y marca tendencia implica que LOS40 estén permanentemente cambiando, siempre en plena revolución, y 2016 está siendo muy importante en la adaptación a las nuevas tendencias", señala Ricardo Villa.

Se habla mucho de la pérdida de influencia de las radios musicales ante la competencia de Spotify, Apple Music o Youtube, pero Toni Sánchez piensa que emisoras como LOS40 siguen marcando la pauta. Influyen en listas como la de Shazam, la aplicación que identifica las canciones que los usuarios escuchan en la radio, la tele o el hilo musical de una tienda, y cuya lista suele indicar tendencias al alza: “Pongamos que empezamos a trabajar una canción que está en una posición baja en Shazam, en el 55, por decir algo. Pues bien, en cuanto empezamos a tocarla, la canción se coloca rápidamente arriba. La radio sigue teniendo ese poder sobre las plataformas digitales. Somos dos formatos distintos: ellos trabajan la cantidad, tienen espacio ilimitado, y nosotros la calidad, entendiendo por ello que sabemos que necesitamos un determinado número de temas y llevamos décadas trabajando con la música”.

Puede, por tanto, que la radio ya no sea el único medio a través del que el público escucha las novedades y decide sus gustos, pero lo que la diferencia de sus nuevos competidores es una de las palabras que más repite Sánchez: la prescripción.

Cuenta el director que a principios de siglo se generalizaron en las radiofórmulas los estudios de mercado, los call-outs: “Se llaman así porque entonces se hacían por teléfono, pero ahora es vía Internet. Hacemos tests constantes de la música que estamos poniendo para ver cómo la percibe el público. Preguntamos a nuestros oyentes para saber cómo evolucionan las canciones. Esto nos vale como forma de conocimiento de los gustos de la gente, pero la decisión sobre cómo se programa y qué música se emite es nuestra, no de las encuestas".

¿La intuición personal determina la rotación de una canción más que otros factores? Toni Sánchez tira de varios ejemplos: "Me ocurrió con Lorde y su Royals. Vi el vídeo en un viaje a París y me pareció una canción buenísima. Me costó, porque no sabíamos si iba a ser algo demasiado raro para LOS40, pero funcionó muy bien. Aún hoy me sorprende, pero casos como estos son indicadores de cómo cambian la sociedad y el oyente. También me pasó con Twenty One Pilots y su Stressed Out. Recuerdo que las personas a mi alrededor no estaban convencidas, me decían que era un sonido que no pegaría, pero yo vi que tenían algo, que estaban captando el momento y me emperré muchísimo con ellos. Hay que dar ciertos golpes de timón para que la marca siga estando viva”.

La reunión del 14 de noviembre ha elegido otro single de Twenty One Pilots como número 1, el tercero ya en solo año y medio, lo cual demuestra que, a veces, la intuición vale tanto como mil estudios de mercado. Es la magia de la música, una materia emocional gaseosa que no se presta a ecuaciones matemáticas. Es la magia de la lista.

Una lista digital que facilita la participación de los usuarios

Años ha, los oyentes votaban por teléfono y además de escuchar la lista en la radio podían verla en la revista de El Gran Musical o en algún periódico. Hoy, no sólo la leen en la web de los40.com o en su app móvil: desde allí mismo pueden interactuar votando por sus temas favoritos, igual que se sigue haciendo vía telefónica.