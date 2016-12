La radio, esa red social

El 1 de diciembre de 1976, cuatro chavales apenas conocidos, con peinados insólitos e imperdibles fueron entrevistados en televisión y, en solo dos minutos, dijeron tres veces “fuck”, palabra maldita por aquellos tiempos. Y se armó la mundial. Los Sex Pistols ya eran el grupo más salvaje del planeta. El 3 de octubre de 2011, Louis Tomlinson, miembro de One Direction, confesó en Twitter: “Siempre te llevaré en mi corazón @Harry_ Styles” y más de dos millones de personas lo retuitearon, convirtiéndose en uno de los mensajes más leídos de la historia de la aplicación.

Uno y otro acontecimiento revelan cómo las redes sociales han cambiado la manera de entender el pop y el rock en el siglo XXI. Facebook, Twitter, YouTube, Musical.ly, Tumblr, Snapchat... Para la música, las redes son una bendición: asolado por la piratería, la transformación digital y la supresión de programas en televisión, son una manera fácil y barata de dar a conocer a todo tipo de artistas.

Natalia Flores, directora de la agencia de marketing digital Está Pasando, subraya su carácter transversal: “Este escaparate es muy importante para artistas en desarrollo, a quienes les es imposible llegar a destinos remotos sin grandes campañas de publicidad”.

Lo sabe bien el trío Sweet California, adictas a Instagram y con 250.000 seguidores. Para Sonia, Alba y Tamy “es una maravilla. Hace tiempo, conocías de tus artistas favoritos lo que veías en las revistas. Ahora hablas e interactúas con ellos, una pasada”.

El canario Dasoul reconoce leer sin descanso a sus dasouldiers en la red a la hora de componer canciones: “Estoy en contacto directo, veo qué opinan de mis publicaciones, de mis canciones, y me recomiendan cosas como con qué artistas debo colaborar, estilos de mis próximas canciones... Es una herramienta esencial”.

Para una radio como LOS40, con cinco millones de seguidores entre todas las redes, también son fundamentales. "Yo siempre defino las redes sociales de LOS40 como un canal de radio más, otra forma de escucharla, con unos seguidores y oyentes con características propias que forman parte de nuestro universo", explica Puerto González, community manager de la emisora.

La interacción con desaprensivos puede afectar al corazoncito del artista sensible: Justin Bieber quiso dejar las redes por los 'haters' que atacaban a su chica.

"No se nos quitan de la cabeza preguntas así: ¿Dónde están nuestros oyentes? ¿Dónde se relacionan? ¿Cómo podemos ayudarles a contarnos lo que nos quieren decir?", continúa González. "Y en muchas ocasiones, la respuesta son las redes sociales, las más tradicionales como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube y otras nuevas como Musical.ly o Snapchat. Queremos trasmitir nuestra forma de vida, #MusicInspiresLife, que es también la de muchas personas que están en estas nuevas redes".

Ellas tienen poder

¿Quién manda en la red? Pues depende de la aplicación: en Twitter, Katy Perry es la monarca absoluta y así lo creen 93 millones de KatyCats. En Instagram, Selena Gómez no parece conocer rival: 90 millones de seguidores y casi seis millones de likes con su foto bebiendo un refresco (en la imagen de arriba). En Snapchat, brilla una Rihanna que tiene maravillada a Natalia Flores: “Es un desfase... Una ventana indiscreta que te cuela en un backstage y fiestas con amigos y celebrities del mundo mundial”.

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 25 de Jun de 2016 a la(s) 2:03 PDT

No todo es bueno, claro. Existe un reverso tenebroso. Más allá del salseo entre multimillonarios (Calvin Harris contra Taylor Swift, Kanye West contra Taylor Swift... TODOS contra Taylor Swift), la interacción con desaprensivos puede afectar al artista sensible. Justin Bieber quiso dejar la red en agosto de este año, harto del escarnio de los haters, que atacaban a su chica, Sofie Richie. Normal que Taylor cante “and the haters gonna hate, hate, hate”...

Más que promo

El pop también se sirve de las redes para otros usos, más recreativos. “Yo me entero de todo por las redes. Desde la mayor tontería hasta noticias importantes”, dice Tamy, de Sweet California. Dentro de esa información, para una estrella del pop es crucial saber de tendencias fashionistas, y así lo reconoce Tamy: “Estoy siempre en Instagram viendo looks”. Y acabamos con una confesión final sobre la importancia de las redes en el pop actual, a cargo de Dasoul: “Me he enamorado a través de una red social”.