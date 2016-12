Los regalos guapos este año… ¡son cosa tuya!

Ya es hora de reclamar tu lugar en la familia, de hacerte con la vitola del tío o primo molón que tanto ansías y que tu hermano porta desde tiempos inmemorables. Ese cariño que hace que cada Navidad sean casualmente sus regalos, los más molones de la ciudad. Pero esto se acabó, este año te toca a ti y si quiere competir que compita…Veremos quién gana.

Y es que mientras haya juego limpio no debe haber problemas en las eternas guerras entre hermanos, aunque nunca se sabe, en la familia Corleone las guerras se pagaban caras. De momento y para que vayas cogiendo ventaja respecto a tus hermanos o primos para convertirte en el tío perfecto, te dejamos por aquí un pequeño truco para ahorrarte un pellizco, los mejores descuentos en electrónica, música y ocio. ¿Capisci?

Olvídate del twister… ¡Dinosaurio!

Tranquilos, nos ha pasado a todos. Todos hemos ido a comprar regalos para niños y descubrir que los juguetes de hoy son más parecidos a los de la NASA que a los juguetes de toda la vida. ¡Qué tiempos! El caso es que tus sobrinos, primos o hermanos pequeños ya no juegan al twister, ni al 3 en raya, ni nada de eso. Ahora juegan con electrónica, música, cosas en 3D y un montón de productos, bastante molones. Todo hay que decirlo.

Pequeños Djs del futuro

Por suerte para muchos de los más jóvenes, ahora pueden disfrutar de equipos profesionales de música pensados para niños de prácticamente cualquier edad. Puedes acceder a baterías electrónicas en las que puedes tocar con cascos para no martirizar a todo el vecindario o pueden empezar a trastear con equipos y mesas de sonido preparadas para dar sus primeros pasos musicales. Guitarras, instrumentos de viento o mil y una posibilidades hacen de esta sección un área muy a tener en cuenta. Especialmente si quieres ganar esta batalla de regalos.

Designers 3.0

Si flipábamos con las pelis de Disney de hace 20 años, no quiero imaginar lo que podrías alucinar con los diseños de algunos pequeños Piccasos del futuro. Las tabletas gráficas, los ipads, las herramientas de diseño se han multiplicado y del mismo modo que pasa con la música, este sector también adapta parte de su instrumental a los más pequeños. Date una vuelta por los descuentos que te hemos puesto en bandeja y decide, si tus regalos serán de diseño…O musicales.

Haz que revivan el cine

No es que el cine esté muerto, ni mucho menos, simplemente nos referimos a darles la oportunidad a los más pequeños de revivir todas esas películas que antes guardabas en un VHS y que ahora puedes redescubrir en SuperHDMegaBluRay System 3.0 Global sky…. Regreso al Futuro, Tiburón, Grease, Terminator, Eduardo Manos Tijeras, Rocky, El Grinch…Hay mil opciones y todas te servirán para sentirte un poco más viejo y quedar de lujo delante de los más pequeños y no tan pequeños. Haz caso a las recomendaciones de edad de las películas, no creemos que a tu sobrina de 4 años Rambo le vaya a encantar. ¡Dale una vuelta Spielberg!