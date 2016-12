Sí, la serie más descargada de 2016 es la que te imaginas

La lista de las diez series más descargadas de 2016 que elabora Torrent Freak cuenta con pocas sorpresas. Al menos, siete de los títulos que aparecían el año pasado en el mismo listado permanecen en este, donde la ficción más vista, por quinto año consecutivo, es la imbatible Juego de tronos.

La ficción no es solo una de las más vistas por los cauces tradicionales. Sus cifras de descargas gratuitas a través de internet suelen superar hasta las legales (el año pasado, 14,4 millones).

Entre las producciones que tampoco han sido desbancadas del ranking respecto al año anterior figuran The Walking Dead (repite en segunda posición), Vikingos (permanece en la séptima), Suits (sube de la décima a la novena), The Flash (sube de la quinta a la cuarta), Arrow (baja de la cuarta a la quinta) o The Big Bang Theory (cede tres puestos y ocupa la sexta).

¿Novedades? Westworld, que ha irrumpido con fuerza (tercer puesto), así como Lucifer y The Grand Tour, que han quitado de en medio a Mr Robot. Supergirl y The Black List.

