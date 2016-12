La gran fábrica de directos

EL DE FUNK QUE ES BASTANTE PUNK Red Hot Chili Peppers Museo Guggenheim (Bilbao) 18 de abril de 2006. Nadie sabe si los cuadros amanecieron torcidos. El caso es que Red Hot Chili Peppers hacen temblar la explanada del Guggenheim y todo lo que contiene, incluidos, claro, los 500 fans pero muy fans que han hecho cola durante días en Radio Bilbao para conseguir las entradas gratuitas. La banda californiana de funk-rock, nacida para la caña directa, que apenas unos días después publica Stadium Arcadium, despacha una salva incontestable de esos éxitos que se pegan como los acentos: Can't Stop, Scar Tissue, Californication, Under the Bridge o Give it Away. Aquel forma parte de la serie de conciertos bautizada como Básicamente 40, como los Básicos pero en marcos incomparables de empaque sin igual. James Blunt en el Fórum de Barcelona, Keane en L’Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias valenciana, y Manolo García en el Auditorio La Chumbera (no hagas caso del nombre, La Alhambra luce preciosa al fondo). Elegancia no solo en la arquitectura. Hasta Anthony Kiedis sale al escenario con corbata.