Cristina Pedroche podría lanzar su primer single en solitario este 2017

La hemos oído cantar en Zapeando e imitar a la mismísima Jennifer Lopez en Tu Cara Me suena pero nunca nos imaginamos que Cristina Pedroche pudiera dar el paso. Aunque la famosa presentadora siempre ha bromeado sobre la ausencia de su capacidad vocal, parece que este año la veremos dando la nota.

Esta última aventura de Pedroche viene precedida de su actuación en Tu Cara Me Suena donde la presentadora bromeó con sacar una canción y fue animada por el jurado del programa a hacerlo. Tres meses después, parece que la broma va en serio y no suena nada mal para lo que podría esperarse. Se llama Just Me y así suenan los primeros treinta segundos.

Con letra en inglés y un sonido pop, Pedroche podría comenzar su carrera musical. Pero la vallecana no estaría sola en este proyecto, el productor musical RedOne llevaría reuniéndose con ella desde el principios de noviembre, siendo el compositor principal de Just Me. Un padrino de primera categoría que ha trabajado con artistas de la talla de Enrique Iglesias, RBD, Paulina Rubio o, incluso, con la mismísima Lady Gaga. RedOne tendría por delante toda una proeza: reinventar a la presentadora y convertirla en una cantante.

Además, no es casualidad que últimamente acompañe tanto a su marido Dabiz Muñoz a Londres. Mientras que él se encuentra inmerso en su nuevo negocio, StretXO, Pedroche podría estar aprovechando para grabar allí su primer tema.

Cristina Pedroche se ha tomado en serio este giro musical a su carrera y llevaría tomando clases de canto y guitarra desde mediados de octubre. También podría estar dando clases de inglés para mejorar la pronunciación en sus canciones. No sabemos de dónde sacará el tiempo la vallecana para compatibilizar su trabajo en Zapeando con sus inicios musicales.

Por ahora se desconoce la fecha de salida de la canción completa de Pedroche, pero todo apunta a que podría ser durante el primer cuatrimestre de 2017.Será entonces cuando podamos escuchar la versión completa y entender por qué ha decidido llamarla Just Me. La presentadora se suma así a otros rostros televisivos que se han animado en el mundo de la música como Ylenia, Elsa Pataky o Jesús Vázquez.

Aunque es pronto para saber si la canción de Pedroche será un éxito, lo que es seguro es que dará mucho que hablar. ¿Estaremos ante una nueva promesa del mundo de la música?