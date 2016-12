20 momentos en los que Disney te ha hecho llorar (y lo sabes)

¡ATENCIÓN! ¡PUEDE CONTENER SPOILERS!

Entre los momentos cómicos, los números musicales y las aventuras, Disney siempre tiene un pequeño espacio para el drama en sus películas. La pérdida de algún ser querido está a la orden del día en la famosa industria de animación, siendo uno de los recursos más utilizados para sus películas.

Reconozcámoslo, todos hemos llorado con alguna escena de una película Disney. Aunque sepamos que finalmente todos vivirán felices y comerán perdices, siempre hay algún momento dramático en el que se nos escapa una lagrimilla.

En LOS40, hemos seleccionado 20 momentos Disney que, a no ser que seas más frío que Elsa de Frozen, te han tenido que provocar tristeza. Seguro que hay más de uno que te esperabas en la lista, pero quizá otro te sorprenda. Eso sí, te recomendamos que no veas la galería si no estás al día de las películas Disney, pues contiene spoilers.