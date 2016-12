Taylor Ann Hasselhoff, el último descubrimiento de las redes en 2016

Se llama Taylor Ann Hasselhoff y por si aún no has caído se trata de la hija mayor de David Hasselhoff, el actor que diera vida a los protagonistas de las míticas series de los 80 y los 90 El coche fantástico y Los vigilantes de la playa. Su presencia en los medios y en las redes no ha sido excesiva hasta hace un par de años en los que empezó a hacer sus pinitos como modelo y presentadora (protagonista) de televisión. Las redes sociales están enloqueciendo con ella.

A sus 25 añitos puede presumir de haber dado mucho juego en el reality Rich Kids of Beverly Hills donde sufrió una dolorosa separación sentimental. Sin embargo, parece que eso la ha espoleado para disfrutar aún más de una vida de la que da todos los detalles a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. Para nosotros ha sido el último descubrimiento del 2016... ¿O lo será su hermana Hayley Amber? ¡Mira y comparte!