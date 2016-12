Ocho hitos en la vida de Carrie Fisher que demuestran que era una mujer de armas tomar

La muerte de Carrie Fisher, la actriz que encarnaba a la princesa Leia en Star Wars, ha dejado las redes desoladas, como si hubiesen sido derrotadas por un ejército sith. La poderosa imagen de princesa guerrera de Leia ya encandiló a los devotos de la saga intergaláctica hace décadas. Pero, tal vez, lo que algunos no sepan es que la mujer que se escondía detrás era, en la vida real, tan rebelde, o más, que su personaje en la ficción.

Recorremos ocho hitos y declaraciones Carrie Fisher que, en su momento, nos dejaron boquiabiertos. Y que nos hicieron muy, muy fans.

1. La actriz habló sin tapujos y con valentía sobre el transtorno bipolor que sufría desde su adolescencia y otras 'verguenzas', como sus adicciones: "Soy muy cuerda sobre lo loca que estoy", confesó. En otra ocasión indicó: "Creo que uno está tan enfermo como el número de secretos que guarda. Yo estoy muy saludable".

Getty Images / Carrie Fisher, experta en peinetas (verbales y gestuales)

2. Supimos gracias a ella que en el espacio... no hay ropa interior. La intérprete contaba con mucha gracia cómo George Lucas le había pedido que no llevara sujetador debajo de la túnica de Leia. "¿Por qué?", le preguntó ella. "Porque en el espacio no hay ropa interior", fue la respuesta del cineasta.

3. Un obituario de risa. El humor (negro, muchas veces) estuvo presente en su carrera y en muchas de sus declaraciones. En su libro Wishful Drinking propuso, incluso, un obituario para cuando falleciera: "Carrie Fisher ha muerto a la edad de (X), ahogada en la luz de la luna y estrangulada por su sujetador". Sí, una pequeña venganza contra George Lucas.

Para mi obituario, que pongan que he muerto estrangulada por mi sujetador

4. En contra de la tiranía del culto al cuerpo. "Todo el mundo dice: "Oh, se te ve muy bien" y después añaden que has perdido peso. Nunca dicen "¿Cómo estás?" o "Pareces feliz". También explicó que, en su profesión, "pasarás mucho tiempo intentando parecer más joven y sientiendo que no lo estás logrando". Y arremetió contra esos maquillajes que prometen eliminar arrugas y que, en realidad, "no lo hacen".

5. Contra la falsedad de Hollywood y el mundo de las apariencias. "Puedes encontrar afecto sincero en Hollywood porque a todos simular 'afecto sincero' les sale muy bien", declaró con sarcasmo.

6. Exitosa autora de libros. Además de actriz, Carrie fue productora, humorista, guionista y escritora. Publicó libros crudos y, en parte, autobiográficos como Postcards from the Edge (un gran éxito de ventas) o Wishful Drinking. "Escribir es un bálsamo para mí", explicaba

7. Feminista. Aquí y allá dejó sus consignas a favor de la mujer y críticó a su madre, la actriz Debbie Reynolds, por vivir siempre atenta a los objetivos y responder al estereotipo de mujer rubia, sonriente y perfecta que Hollywood reclamaba. Célebre es su rechazo hacia una foto que la mostraba de joven con el sexy biquini dorado de El retorno del Jedi. Incluso recomendó a los padres que si sus hijas les preguntaban por qué iba vestida así, les contestaran que "un gigantesco calamar me atrapó y obligó a llevar ese estúpido estilismo, y después lo maté porque no me gustaba".

Getty

8. Ofreció los tuits más originales. Su afición a tuitear mensajes compuestos por emojis convirtió su muro en singulares y emocionantes jeroglíficos.

#RIPCARRIEFISHER