Bebe Rexha, CNCO, Bromas Aparte y Jonas Blue quieren terminar el año dentro de la lista

Este 31 de diciembre habrá nueva lista de LOS40 y los siguientes candidatos podrían tener aún ocasión de decir que han estado en 2016 dentro de la lista…, aunque sea por unas horas. Y también podrían presumir de empezar 2017 formando parte de las 40 canciones más importantes del país. Veamos quiénes son.

A Bebe Rexha la hemos conocido como colaboradora. Ha pasado por la lista acompañando a David Guetta, G-Eazy y más recientemente a Martin Garrix (también ha colaborado con Eminem, Rihanna o Selena Gomez), y ahora a esta exuberante cantante nacida en Nueva York de origen albanés podría llegarle el turno de debutar en el chart en solitario. El tema que nos presenta es I got you, y puedes apoyarlo con el hashtag #MiVoto40BebeRexha en Twitter.

También en sala de espera tenemos a Bromas Aparte, la banda pop apadrinada por Miguel Ángel Arenas (Capi), nada menos que descubridor de Pecos, Mecano, Alejandro Sanz y muchos otros. Su éxito lleva un tiempo cociéndose a fuego lento (en España y en México) y el pasado octubre formaron parte del cartel del CCME 2016, en Madrid. La gran oportunidad podría llegarles de la mano de esta nueva versión de su tema Dama y vagabundo, en la que colabora Ana Mena. Dales un empujón con #MiVoto40BromasAparte.

Y de una boy band a otra. CNCO es el grupo que salió vencedor de la primera edición de La Banda, el programa de televisión creado por Simon Cowell (descubridor de One Direction y creador de The X Factor) y producido por Ricky Martin. Mejores credenciales no pueden tener estos chicos que vienen de distintas latitudes: Ecuador, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y California. El tema que opta a entrar en la lista se titula Reggaetón lento. Usa #MiVoto40CNCO para verlos dentro.

Cerramos el cuarteto de candidatos con Jonas Blue, uno de los DJ más cotizados del momento, que ya ha dejado huella en la lista con temas como Fast car (aquella fantástica versión de la canción de Tracy Chapman) y Perfect strangers. Y sin embargo, a pesar de su buena música, su perfil discreto aún no ha convertido a Guy Robin (así se llama este londinense) en una superestrella. Quizá ocurra con su nuevo single, By your side, en el que se acompaña de RAYE y que podría debutar en la lista si cuenta con apoyos suficientes con la etiqueta #MiVoto40JonasBlue.