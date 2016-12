¿Están Jennifer Lopez y Drake juntos o están jugando al despiste?

¿Son Jennifer Lopez y Drake pareja? Los rumores sobre su (presunto) idilio llevan semanas rondando internet, más aún desde que el pasado día 21 la primera publicara una foto de ambos riéndose. "Mirad quién pasó por mi show esta noche para saludarme", indicó junto a la imagen.

Ahora hay más motivos para pensar que entre los dos existe más que una simple amistad. JLo y Drake han publicado, cada uno en su perfil, la misma instantánea en la que aparecen en un sofá, abrazados. Ninguno de los dos ha añadido ningún comentario a la foto (¿al buen entendedor, sobran palabras?).

Lo que sabemos seguro es que no se trata de una inocentada del Día de los Santos Inocentes porque esta fecha se celebra en Estados Unidos en abril.

Actualmente ninguno de los dos tiene pareja conocida. La supuesta relación que Drake ha mantenido con Rihanna se habría roto en octubre, según apuntan numerosos medios.

Por su parte, Jennifer Lopez y su noviazgo de idas y vueltas con Caspert Smart habría concluido el pasado verano.

"Este año puedo asegurar que mi corazón está lleno. He tenido mis más y mis menos pero mientras me siento en el salón (...), todos con salud, una casa llena de familia y amigos, me siento rodeada por el amor y llena de gratitud por muchas nuevas bendiciones que hay en mi vida", escribía el día de Navidad Jennifer Lopez en su Instagram.

¿Nos encontramos ante una nueva pareja para comenzar el año?