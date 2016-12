Cara Anchoa Go: el juego de realidad aumentada sobre bofetones

Ha sido el tema más comentado del final del 2016: el bofetón del que todo el mundo ha hablado. Ha habido hasta un videojuego basado en los hechos reales que sucedieron entre el youtuber que se atrevió a llamar cara anchoa a un repartidor al que no le hizo demasiada gracia y acabó cruzándole la cara. Pero ahora la historia ha llegado hasta las oficinas de Niantic, responsables de Pokémon Go, el videojuego del año, que han decidio crear un nuevo tipo de juego de realidad aumentada: Cara Anchoa Go.

Cara Anchoa Go utilizará un sistema de mapeado muy similar al que se ha utilizado para recrear las ciudades de Pokémon Go pero su mecánica de juego cambiará radicalmente. Donde antes teníamos que andar para capturar criaturas ahora tendremos que ir soltando bofetones a las criaturas y/o personas que el algoritmo del juego detecte como Cara Anchoas. Algunos ya están probando la beta...

Como sucede con Pokémon Go, este Cara Anchoa Go también contará con gimnasios donde poder practicar los bofetones con tus amigos de gimnasio y dará mayor puntuación a aquellos guantazos que tengan lugar en lugares emblemáticos de las ciudades repartidos por todo el mundo.

La compañía desarrolladora del juego espera superar los 40 millones de descargas sólo en España así que si ves a alguien con un móvil por la calle ¡corre! Aunque seas inocente, cara anchoa.