¿De verdad eres tú?

1992 - Would I Lie To You? / Charles and Eddie. Fotógrafo fashion

Charles and Eddie fueron uno de los grandes "solo un éxito en la vida" de los ochenta. Se conocieron en el metro de Nueva York y publicaron cinco discos del que solo recordaremos una canción, el Would I Lie To You? de marras, aunque los más frikis tal vez tengan en casa su banda sonora para Super Mario Bros. Charles murió en 2001, pero Eddie se ha hecho un nombre –de los importantes– como fotógrafo de moda junto a la estilista Sissy Saint-Marie.