Miley Cyrus quiere rodar otra película con Liam Hemsworth antes de casarse

Tras la vuelta de Miley Cyrus y Liam Hemsworth vuelven a ser una de las parejas más envidiadas de Hollywood. Las idas y venidas sentimentales de la cantante con el actor han llenado páginas de las revistas del corazón. Ahora, por fin, parece que su noviazgo vive uno de sus mejores momentos.

Tantas ganas tienen de estar juntos que Miley quiere volver a trabajar con él. De este modo, la cantante de Wreking Ball fantasea con grabar una nueva película con Liam y revivir la experiencia de rodar juntos. Cabe recordar que la pareja se conoció durante el rodaje de La Última Canción en 2010.

Throwing it WAY back... what a 'blur.' #TBT Una foto publicada por Liam Hemsworth (@liamhemsworth) el 8 de Sep de 2016 a la(s) 8:00 PDT

Ahora, seis años después del estreno de esta película, a Cyrus le gustaría grabar una película romántica donde sus personajes no se lleven bien, según informa HollywoodLife. Además, a la actriz le gustaría grabar la película antes de casarse porque se encuentra muy feliz en este momento de su relación. ¿Escuchará algún productor de Hollywood los deseos de Miley?

Por ahora tendremos que conformarnos con el último trabajo de Miley como actriz en la serie que ha escrito Woody Allen para Amazon: Crisis In Six Scenes. Aunque en ella no salga su novio Liam, ver a Miley en el rol de hippie no tiene desperdicio.

Miley y Elsa Pataky, cuñadísimas

Estas navidades Miley y Liam no se han separado, demostrando lo unidos que están a través de las redes sociales. La pareja ha pasado las fiestas junta tanto con la familia Cyrus como con los Hemsworth.

Al parecer Liam y Miley se llevan muy bien con sus respectivas familias políticas y no dudan en compartir fotos en Instagram con ellas. De este modo, hemos podido ver lo bien que se lleva Miley con su cuñada Elsa Pataky a través de una foto que subió la española a su cuenta de Instagram. Una instantánea que quedará para el recuerdo de todos.