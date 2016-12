Jugadores de Star Wars The Old Republic homenajean a la princesa Leia

Desde que se conoció la dramática noticia de que Carrie Fisher había sufrido un infarto en pleno vuelo, millones de seguidores de Star Wars deseaban su recuperación. Sin embargo, su debil estado de salud condujó hacia un final que nadie quería: la muerte de Carrie Fisher. Desde ese momento cada fan de la intérprete y de la trilogía que la catapultó al éxito se ha despedido de ella a su manera.

Es el caso de los jugadores del videojuego Star Wars: The Old Republic el homenaje en forma de despedida no puede ser más emotivo. Centenares de gamers han acudido al planeta Alderaan donde se encuentra el palacio de la Familia Organa a la que pertenecía la Princesa Leia. Allí, un usuario ha creado un personaje idéntico al de la intérprete tristemente fallecida y los jugadores de este MMORPG lloran su muerte.

Una preciosa manera de rendir homenaje a Carrie Fisher a través de los videojuegos, un mundo en el que sus personajes cinematográficos no estuvieron demasiado presentes pero que aún así calaron entre un vasto público.