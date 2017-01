La música que viene en 2017

¿Qué música nos traerá 2017? ¿Qué nuevos géneros y artistas nos deparará el nuevo año? ¿A qué cantantes no podemos perderles la pista? La redacción de LOS40 hace sus predicciones y estos son algunos nombres que suenan para petarlo en 2017: Anne Marie, Major Lazer, Sak Noel, The xx, Bruno Mars, Taylor Swift, Alex Da Kid, Rag'n'Bone Man, Bishop, The Weeknd y Maggie Rogers.