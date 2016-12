2017, el año “oficial” del Triatlón

Hay deportes que llegan y se van, vicios o modas que tocan tierra y desaparecen y luego están las que vienen para quedarse como el Triatlón. A pesar de lo complicado de sus métodos, lo duro que puede llegar a ser o las diferentes adversidades que presenta, este deporte está dejando más enganchados a su paso que las primeras ediciones de Gran Hermano. Y este 2017 parece ser el año en el que nuestros triatletas ameteurs tomarán las calles de nuestro país para no abandonarlas nunca. ¡Dadle cera!

Hoy queremos repasar algunos de los aspectos más destacados de este deporte y de sus especialidades, la natación, el ciclismo o el running. Una vez más te acercamos algunos de los mejores descuentos en material deportivo para triatletas. Si es que lo que no te demos nosotros...¡No te lo da nadie!

La Tri-pandillita

Como en todos los aspectos de la vida hay autodidactas, autónomos y aventureros que deciden aprender las distintas disciplinas de la vida de forma individual pero en esto del Triatlón siempre es mejor hacerlo con amigos o a través de algún club especifico. Con el paso del tiempo verás en tus compañeros unos amigos que también te servirán para tomar una cervecita de recompensa después de los duros entrenamientos. Como en todo, aquí también hay niveles por lo que no tienes por que equiparar tus entrenamientos a los de Gómez Noya. Todo a su tiempo.

Los entrenos molan mucho

Todo tiene un orden, un plan y una ejecución por eso puedes estar tranquilo, no se trata de correr, nadar y montar en bici todos los días, ¡ni mucho menos! Cada día podrás entrenar un aspecto distinto de tu preparación y habrá días en los que tendrás que combinar dos disciplinas, especialmente para poder entrenar las transiciones, que son el momento entre una prueba y otra. Aquí además hay unas pequeñas reglas que debes conocer, como no quitarse el casco tras la prueba en bici o el calzado post natación, aunque de todo esto te irás enterando con el tiempo. Disfruta de los entrenamientos, haz caso a tu coach y busca distintas opiniones a la hora de mejorar.

El equipamiento es importante pero con cautela

Si eres de esos que un lunes piensa en hacerse DJ y el martes ya se ha comprado el mismo equipo para pinchar que David Guetta, debes saber que en el Triatlón las cosas no van así. Aquí debes ir poco a poco, conociéndote y conociendo los materiales que mejor se adaptan a ti. Obviamente cuanto mejor sea el material, mas facilidades, pero recuerda que nada tendrá que ver con tus marcas. Por lo que te recomendamos que te pruebes, que te adaptes y que metro a metro vayas haciéndote con el material que mejor te venga. Como has leído antes, en Descuentos LOS40 tenemos un montón de ofertas relacionadas con el deporte, ¡echales un ojo!

No es sólo físico, también es mental

Como con otros deportes el ejercicio no sólo hará que tengas el cuerpo de cualquiera de nuestros atletas olímpicos si no que también te servirá como despresurizador de tu día a día. El deporte es sin lugar a dudas la mejor de las medicinas contra el aburrimiento, el cansancio, el malestar, las depresiones y todo lo negativo. Con deporte, energía positiva y un poquito de Triatlón conseguirás las mejores marcas, en cualquier registro de la vida. Por eso y aunque mucha gente no lo asocie, debes saber que para entrenar la cabeza, el deporte es fundamental. ¿Será este el año en que te conviertas en nuestro siguiente Gómez Noya?