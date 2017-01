Paulina Rubio y Selena Gomez, un dueto explosivo

Con el día de los Santos Inocentes de por medio uno nunca sabe cuando dar fiabilidad a las colaboraciones que se anuncian el 28 de diciembre. Ese fue el día elegido por Paulina Rubio y Vanidades para mostrar la portada del nuevo número de la revista que está protagonizado por la solista mexicana y en la que desvela su idea de lanzar un nuevo disco en 2017 en el que habría colaborado con Selena Gomez.

Diferentes medios como Billboard o El País se han hecho eco de este explosivo dueto que servirá como adelanto de un disco del que Paulina ha dicho que "es como otro miembro de mi equipo o de la familia. Va a ser un verdadero guerrero. Tiene algo de todos los géneros y colaboraciones con DJ Snake y Selena Gomez. He intentado mantener un elemento clave: que la música sea bailable".

De momento, Paulina Rubio no ha confirmado si los tres sencillos que vieron la luz en 2016, Si te vas, Mi nuevo vicio y Me quemas, estarán incluidos o no en este trabajo, pero todos los rumores apuntan a que sí lo harán. Esta colaboración podría suponer el regreso musical de Selena Gomez después de su retirada temporal por motivos de salud que llegó a su fin durante la ceremonia de entrega de los American Music Awards.