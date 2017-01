Calendario: Las series que lo van a petar en 2017

Riverdale. Una de las series más prometedoras de 2017. Esta serie nace para cautivar a todos aquellos que cayeron rendidos a otras ficciones como Gossip Girl o Pretty Little Liars. Un nuevo pueblo, mucho buenorro suelto y un gran misterio por resolver...o no. Fecha de estreno: 26 de enero en USA con The CW; 27 de enero en España con Movistar +.