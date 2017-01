Estas noticias que leímos en 2016 sobre las celebrities resultaron ser... ¡un bulo!

La ¿muerte? de David Bisbal

A principios de año, la supuesta muerte de David Bisbal revolucionó las redes y el hashtag #DEPDavidBisbal se apoderó de Twitter. Algunos aseguran que todo podría haber partido de un tuit del Propio cantante al escribir: "Hello, soy yo. Hola desde el otro lado. Me encanta @Adele y #Hello", parafraseando a la británica.