La playlist: 8 canciones nuevas para despedir 2016

Tan solo quedan unas horas para decirle adiós a 2016, un año que nos ha quitado a grandes artistas pero que también nos ha dejado música increíble. Y en los últimos días hemos conocido los nuevos singles de artistas como Ariana Grande, SIA, Imagine Dragons o Sigala. Temazos que ven la luz a finales de 2016 pero (seguro) que tendrán su oportunidad en 2017.

Despide el año como se merece, ¡con esta fiesta de hits!

Sigala ft. Digital Farm Animals - Only One

Si el último año nos ha enseñado algo, es que no se puede comenzar una fiesta sin un himno Sigala. Por suerte, el productor británico se ha aliado con Digital Farm Animals justo a tiempo para la temporada de fiesta. El resultado es el contagioso 'Only One'.

Imagine Dragons - Levitate

El grupo de Las Vegas ha puesto banda sonora a Passengers, la nueva cinta de ciencia ficción protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt y ambientada en el espacio. Este tema pop va a la perfección con ese efluvio futurista de la película.

Jessie J - Can't Take my eyes off you

Mientras esperamos la continuación de Sweet Talker (2014), la solista británica nos regala esta versión del clásido 1967 de Frankie Valli.

SIA - Angel By The Wings

La cantante y compositora australiana SIA ha demostrado que es una máquina de facturar singles y que, cuando quiere es imparable. Su nuevo tema es una balada poderosísima que crece con cada segundo y que pone música a The Eagle Huntress.



Austin Mahone - Double Up

De su álbum ForME+You se extrae este tema de pop exquisito que pone de manifiesto la gran madurez del artista estadounidense.

Ariana Grande y Jennifer Hudson - Come so far (Got so far to go)

En su mega evento televisivo del año - un musical cargado de figuras de primer nivel - la NBC ha conseguido unir a estas dos poderosísimas voces por una buena causa, la lucha por los derechos civiles.

Muna - I Know a place

El electro pop exquisito de esta girlband californiana nos ha partido el corazón. O como ellas lo definen, dark girl pop. Sea como sea, I Know A Place es na joya que se incluirá en About U, un disco que se editará en febrero.

Final Song - MØ, Diplo y Jauz

Y para terminar esta Final Song. Una colaboración protagonizada por viejos amigos como MØ y Diplo, esta vez junto al dj y productor norteamericano Jauz. ¿Repetirán el éxito de Lean On?